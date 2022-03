साउथ के सुपर स्टार बनेंगे टंट्या मामा, आज से शुरू होगी शूटिंग

टंट्या मामा फिल्म पार्ट टू की शूटिंग का आज से होगा शुभारंभ, फिल्म को लेकर कलाकार सुमन तलवार और डायरेक्टर मुकेश चौकसे की हुई प्रेस वार्ता

खंडवा. निमाड़ के क्रांतिकारी टंट्या मामा पर फिल्म बनने जा रही टंट्या भील मामा पार्ट- 2 इस फिल्म की शूटिंग रविवार से टंट्या मामा की जन्म स्थली पंधाना के बड़ौदा अहीर से शुरू होगी। इस फिल्म में साउथ और बॉलीवुड की फिल्मों में अहम भूमिका निभाने वाले सुमन तलवार भी मुख्य भूमिका निभाएंगे। फिल्म के डायरेक्टर मुकेश आरके चौकसे ने बताया कि इस फिल्म बॉलीवुड साउथ के कलाकार के साथ-साथ प्रदेश कि प्रतिभाओ को भी मौका दिया गया है। टंट्या मामा की जन्म स्थली बड़ौदा अहीर से फिल्म की सूटिंग की शुरुआत रविवार से होगी। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे सुपर स्टार सुमन तलवार को अक्षय कुमार के साथ गब्बर इज बेक ओर साउथ की सुपरहिट फिल्म शिवाजी द बॉस जेसी कहीं सुपरहिट फिल्मों में मुख्य रोल निभा चुके हैं। वार्ता में सुमन तलवार ने कहा की बॉलीवुड से लेकर साउथ की कई फिल्मों में मुख्य भूमिका निभा चुका हूं अक्सर मन में मेरे ख्याल रहता है कि कुछ नया करें आज मुझे मौका मिला किशोर कुमार की नगरी खंडवा में काम करने का अक्षर कॉमेडी विलन जैसी कई फिल्में की है लेकिन इस फिल्म में इतिहास है और स्वतंत्रता से जुड़ी कहानी शामिल है। इस लिए इस फिल्म में काम करना काफी अच्छा है। एक्टर सुमन से जब द कश्मीर फाइल फिल्म पर मचे बवाल पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने यह कह कर टाल दिया। कि अभी मैंने फिल्म देखी नहीं है फिल्म देखने के बाद ही कुछ कमेंट कर पाऊंगा। लेकिन देश की सर्वोच्च न्याय पालिका ने जब इसे हरी झंडी दे दी है तो अपने आपमें इस फिल्म में सच्चाई जरूर होगी। फिल्म के डायरेक्टर मुकेश आरके चौकसे ने बताया कि कल सुबह 9 बजे बड़ोदा अहीर गांव पंधाना मे मुहूर्त के साथ शूटिंग शुरू होंगी। इसके बाद फिल्म की शूटिंग टंट्या भील जेल खंडवा, बड़ोदा अहीर, खरगोन, इंदौर, जबलपुर जेल, पंधाना, अलीराजपुर, झाबुआ, आदि जगह होगी। फि़ल्म मे बॉलीबुड, साऊथ के नामी कलाकारों के साथ मप्र की प्रतिभाएं भी इसमें काम करेंगी पिछली फिल्म ***** टंट्या भील मामा ***** में जिस तरह बॉलीवुड के नामी कलाकारों के साथ प्रदेश की प्रतिभाओं ने भी काम किया था उसी तरह इस फि़ल्म में भी प्रदेश की प्रतिभाएं काम करेगी।

