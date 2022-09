शिक्षक दिवस : मां ने किया होमवर्क तो स्कूल के प्रति आया अनुशासन का भाव

राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए प्रस्तावित शिक्षकों से शिक्षक दिवस पर पत्रिका की विशेष बातचीत

राजेश पटेल खंडवा. शिक्षक एक मित्र, मोटीवेटर और मार्गदर्शक होता है, जो हमें अनुशासन और सही दिशा पर ले जाता है। शिक्षकों के इसी योगदान को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए हर साल 5 सितंबर को डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम आपको दो ऐसे शिक्षकों की कहानी बता रहे जिनके जीवन में माता-पिता की डांट और गुरु की शिक्षा से बदलाव आया, जो आज भी बरकरार है।

