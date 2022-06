चुनाव कार्यालय में तीन माह के बच्चों को लेकर पहुंची शिक्षिकाएं, जानिए क्यों

पंचायत चुनाव ड्यूटी से मुक्त रहने महिला शिक्षिकाएं गोद में तीन माह का बच्चा लेकर अफसरों का दरवाजा खटखटा रहीं

खंडवा. पंचायत चुनाव ड्यूटी से मुक्त रहने महिला शिक्षिकाएं गोद में तीन माह का बच्चा लेकर अफसरों का दरवाजा खटखटा रहीं। शनिवार दोपहर दो शिक्षिकाएं बच्चे को गोद में लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचीं। आवेदन देकर कहा साहब दुधमुंहे बच्चे हैं। इस लिए चुनाव ड्यूटी करने में असमर्थ हूं। इस दौरान कई कर्मचारी बीमार होने का भी प्रमाण पत्र लेकर पहुंचे।

Teachers arrived with three-month-old children in the election office