शहर में 11 तो ग्रामीण क्षेत्र में 12 बजे स्कूल पहुंच रहे शिक्षक

जिला मुख्यालय पर कार्यालय में बैठकर मॉनीटरिंग कर रहे जिम्मेदार

खंडवा. चालू शैक्षणिक सत्र में शासकीय स्कूलों की व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं आ रही हैं। आला अफसरों के तमाम प्रयास के बाद भी स्कूलों में शिक्षकों के आने-जाने का शेड्यूल ठीक नहीं है। शहर के स्कूल में शिक्षक 11 बजे तो ग्रामीण क्षेत्र के अधिकतर विद्यालयों में करीब 12 बजे पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के कुछ विद्यालयों को छोड़ दे तो ज्यादातर विद्यालयों के शिक्षक जिला मुख्यालय या फिर ब्लाक मुख्यालय से स्कूल पहुंच रहे हैं।

Teachers reaching school at 11 in the city and 12 in rural areas