कश्मीरी पंडितों की पीड़ा देख आंसू छलक पड़े

त्रियुग टॉकीज में हुआ फिल्म द कश्मीर फाइल्स का प्रदर्शन

खंडवा. कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार को पर्दे पर देखकर कई दर्शकों के आंसू निकल पड़े। आतंक के दौर में कश्मीर के हालात को पेश करती फिल्म द कश्मीर फाइल्स का बुधवार को शहर के त्रियुग टॉकीज में प्रदर्शन हुआ। त्रियुग टॉकीज में फिल्म का शुभारंभ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण किया। टॉकीज संचालक व भाजपा महामंत्री अरुण सिंह मुन्ना ने फिल्म का पहला शो भाजपा पदाधिकारियों, गणमान्यजनों के लिए नि:शुल्क रखा था।

