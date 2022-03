मप्र में नई रेल लाइन के लिए 2 महीने में निकालेंगे टेंडर

सनावद-बलवाड़ा के बीच गेज परिवर्तन के लिऐ 2 महीने में निकालेंगे टेंडर

रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण ने महू-सनावद-खंडवा गेज परिवर्तन कार्य का किया निरीक्षण

खंडवा. गुरुवार सुबह महू से सनावद होकर गेज परिवर्तन कार्य का निरीक्षण पश्चिम रेलवे मुंबई के सीएओसी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्ट्रक्शन आरके यादव ने निरीक्षण किया इसके बाद शाम को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण यादव रेलवे रेस्ट हाउस खंडवा पहुंचे जहां उन्होनें बताया कि सनावद-बलवाड़ा के बीच गेज परिवर्तन के लिए टेंडर अगले 2 महीने निकालेंगे साथी अगले महीने नर्मदा नदी पर बनने वाले पुल का भी टेंडर जारी किया जाएगा वही बलवाड़ा से महू के बीच 14 टनलों के कार्य किए जाएंगे इसमें सबसे बड़ी टनल 3 किलोमीटर की होगी बाकी अन्य टनल छोटी रहेगी लगभग 28 किलोमीटर नए मार्ग से ब्रॉडगेज लाइन निकाली जावेगी। यादव ने कहा महू-सनावद-खंडवा कार्य को में प्राथमिकता से कर रहा हूं 2025 तक सनावद-मऊ तक ब्रॉडगेज पूरा किया जाना तय किया है अब फंड की कमी नहीं है कार्य को वे तेजी से किए जा रहे हैं। इस मौके पर रेल परामर्श दात्री समिति सदस्य मनोज सोनी और सांसद प्रतिनिधि सुनील जैन ने यादव से मुलाकात कर सनावद बलवाड़ा का गेज परिवर्तन कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की तथा खंडवा सनावद के अधूरे कार्यों को गति से पूरा करने के लिए मांग रखी। जिससे सनावद से खंडवा के बीच जल्द से जल्द यात्री ट्रेन में प्रारंभ की जा सके।

Tender will be floated in 2 months for new rail line in MP