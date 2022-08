रेल अफसरों की हुई ​शिकायत तो सील करा दी कैंटीन

अचानक सामने आया कई साल का हिसाब, कैंटीन मैनेजर का आरपीएफ से था विवाद, ठेका कंपनी ने मैनेजर को तलब किया

खंडवा. रेल अफसरों की शिकायत और वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे स्टेशन में संचालित कैंटीन को सील कर दिया गया। सोमवार की सुबह आइआरसीटीसी के अधिकारियों की मौजूदगी में रेल सुरक्षा बल, जीआरपी और स्थानीय रेल अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 1 व 2 पर स्थित हेमंत कुमार शुक्ला (RR कैन्टीन) को सील कर दिया। कैंटीन मैनेजर राजकुमार श्रीवास पर आरोप है कि रेल्वे नियमों का पालन नहीं करने, रेल कर्मचारियों की झूठी शिकायतें करने, रेलवे की छवि धूमिल करने, यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने तथा रेल्वे की बकाया लाइसेंस फीस 38 लाख रुपए नहीं देने पर कैंटीन सील कर दी गई।

रद्द किए परिचय पत्र

रेल अधिकारी बताते हैं कि इस कैंटीन की रेल्वे की सालाना फीस 50 लाख रूपए है। पिछले 8 महीनों से फीस की राशि 38 लाख रुपए जमा कराने के लिए रेल्वे नोटिस दे रहा था। राशि जमा नहीं करने पर यह कार्रवाई करना बताया जा रहा है। इसके साथ ही इस कैंटीन में काम करने के लिए 27 कर्मचारियों के बनाए गए परिचय पत्र व मेडिकल कार्ड रेलवे ने रद्द कर दिए हैं।

रेलवे को अब सब याद आया

रेल अधिकारियों को अब मैनेजर और उसके कर्मचारियों की कारस्तानी याद आ गई हैं। अब से पहले यही रेल अफसर सालों से चुप्पी साधे थे। अब बता रहे हैं कि मैनेजर के खिलाफ सिटी पुलिस, जीआरपी, आरपीएफ में 13 से अधिक मामले दर्ज हैं। अब नियमों की अवहेलना करने पर एक मामला और दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। यह भी बताया जा रहा है कि कैंटीन की आड़ में रेल्वे नियमों को ताक पर रखकर अवैध वेडिंग कराई जा रही थी। कुक, सर्विस बॉय, काउंटर बॉय व क्लीनर से वेंडिंग कराने का काम होता था। आरपीएफ का कहना है कि वर्ष 2022 में रेल सुरक्षा बल ने अवैध वेडिंग करने वाले कुल 740 आरोपियों पर मामला पंजीकृत किया है, जिसमें इस कैंटी से जुड़े 215 वेंडर हैं।

रेल्वे में प्रवेश पर प्रतिबंध

रेल्वे ने कैंटीन सील करने के बाद मैनेजर व उसके कर्मचारियों पर बिना अधिकार पत्र या प्लेटफार्म टिकिट के स्टेशन पर आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिना अधिकार पत्र के प्रवेश करने पर रेल्वे कार्यवाही करेगा।

