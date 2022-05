पहरेदारी में रहा शहर, घरों में भगवान परशुराम का पूजन और ईद की नमाज

शांति के लिए... दिनभर सड़कों पर रहा सन्नाटा, संवेदनशील इलाकों में तगड़ी बैरिकेटिंग की

खरगोन. रामनवमीं पर शहर में हुई हिंसा की आग पर तो काबू पा लिया गया है लेकिन कफ्र्यू के आगोश में शहर अब भी है। 23वें दिन मंगलवार को एक साथ परशुराम जयंती, ईंद और अक्षय तृतीया होने से जिला प्रशासन ने विभिन्न संगठनों की मांग पर संपूर्ण कफ्र्यू लगाया। पूरा शहर पुलिस की पहरेदारी में रहा। हिंदूजनों ने घरों में आराध्य देव परशुराम का पूजन किया गया। मुस्लिम समाज ने ईद की नमाज घरों में पढ़ी। अक्षय तृतीया पर अबकि बार शहर में कोई शादी नहीं हो पाई। परिवारों ने बाहर जाकर आयोजन किए।

कफ्र्यू के चलते धार्मिक स्थल छावनी में तब्दील रहे। मंदिरों, मजिस्दों के बाहर बल तैनात किया गया। जगह-जगह चैकिंग पाइंट लगाए गए। संवेदनशील इलाकों में बैरिकेटिंग की गई। गली-मोहल्लों और चौराहों पर लगातार अनाउंसमेंट के जरिए संपूर्ण कफ्र्यू की सूचना दी गई। एसपी रोहित काशवानी ने बताया गश्त टीमें लगातार शहर में घुमती रही। इंदौर संभागायुक्त डॉ. पवन शर्मा, आईजी राकेश गुप्ता भी शहर में रविवार रात से ही कैम्प कर हालात को देखते रहे। शहरवासियों ने बीते दो साल कोरोना की वजह से पाबंदियां झेली। पर्व-त्योहार खुलकर नहीं मना पाए। इस बार रामनवमीं पर हुई हिंसा के बाद क$फ्र्यू 23वें दिन भी लगा रहा। लिहाजा धार्मिक स्थल पूरी तरह बंद रहे और पूजन, इबादत घरों में की गई।

The city remained under guard, worship of Lord Parshuram in homes and