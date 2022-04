चचेरे भाई ने चोरी के बाद गिरवी रख दी बाइक

पुलिस ने बाइक जब्त कर आरोपियों को पकड़ा, पदमनगर थाना पुलिस की कार्रवाई

खंडवा. एक युवक ने अपने ही चचेरे भाई की मोटर साइकिल चोरी की और फिर उसे गिरवी रख दिया। इधर, रिपोर्ट होने पर पुलिस एक महीने से चोरों को तलाश रही थी। जब सुराग मिला और पुलिस बाइक तक पहुंची तब हकीकत सामने आ सकी। जिसके बाद पदमनगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी करने और चोरी की बाइक को गिरवी रखने के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के बाद मंगलवार को दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

यह है मामला

पुलिस का कहना है कि दुबे कॉलोनी के पास पड़ावा मस्जिद के नजदीक रहने वाले जुनैद पिता इकबाल की मोटर साइकिल एमपी 12 एमडब्ल्यू 5791 चोरी हो गई थी। 26 मार्च को हुई इस घटना की रिपोर्ट होने के बाद से ही पुलिस सीसीटवी फुटेज खंगालते हुए संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी।

मुखबिर से मिला सुराग

थाना प्रभारी उप निरीक्षक राजू पाटील ने इस प्रकरण की विवेचना के लिए हवलदार रणवीर सिंह सोलंकी को लगाया था। मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस पंधाना में अरबाज उर्फ अब्बू के पास पहुंची तो इसके कब्जे से चोरी की बाइक मिली। अब्बू ने ही पुलिस को बताया कि दानिस पिता फिरोज ने उसके पास 10 हजार रुपए में बाइक गिरवी रखी है।

साथ में घूता रहा आरोपी

बाइक चोरी होने के बाद उसकी रिपोर्ट कराने और परिवार का सदस्य बनकर थाने में आरोपी दानिस चक्कर लगाता रहा। पुलिस ने इस मामले में दानिस और अरबाज को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। अब पदमनगर थाना पुलिस वाहन चोरी के अन्य मामलों में भी तेजी से काम कर रही है।

The cousin mortgaged the bike after the theft