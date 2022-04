एमपी के इस वन परिक्षेत्र में नहीं थम रही पेड़ों की कटाई

सीताबेडी, बोरखेडा और भिलाईखेडा बीट में पेड़ों की कटाई में सबसे अधिक, अब तक 16 मामले दर्ज

संकेत श्रीवास्तव

खंडवा. गुड़ी वन परिक्षेञ में हरे भरे पेड़ों की कटाई का सिलसिला नहीं थम रहा है। वनकर्मियों की गश्त और समझाइश का अतिक्रमणकारियों पर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। गुड़ी वनपरिक्षेञ के अंतर्गत नाहरमाल, आमाखुजरी, कुमठा, टाकलखेड़ा और सीताबेड़ी बीट पर हाल में ही पेड़ो की कटाई का मामला सामने आया है। जहां आज भी लगातार कटाई की जा रही है। बता दें कि करीब दो वर्षों से क्षेत्र से क्षेत्र में पेड़ों की कटाई होने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। ऐसे में जंगल की सैंकड़ों एकड़ जमीन पर फसल लहलहा रही है। सघन जंगल का अधिकांश हिस्सा मैदान में तब्दील हो गया है। वहीं वन विभाग द्वारा कोई कठोस कार्रवाई नहंी की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में गुड़ी वन परिक्षेञ में 16 मामले दर्ज किए गए है।

गुड़ी रेंज में काटे सैंकडों पेड़

जिले की गुड़ी रेंज की बीट टाकलखेडा, कुमठा, नाहरमाल और सबरेंज गुड़ी की बीट सीताबेडी, बोरखेडा की बीट भिलाईखेडा में अतिक्रमण के उद्देश्य से पेड़ों की अवैध कटाई की गई है। यह कटाई वृहद स्तर पर पिछले वर्ष जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह में की गई थी। इसके बाद यहां अब फिर से अवैध कटाई शुरू हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार बाहर से आए अतिक्रमकारियों द्वारा फिर से कटाई शुरू की गई है। वन विभाग के अनुसार इस इलाके में अवैध कटाई के करीब 16 मामले दर्ज किए गए है।

पिछले साल रेंजर सहित चार हुए थे निलंबित

जंगल में पेड़ों की कटाई और वन भूमि पर कब्जे रोकने और अतिक्रमण रोकने में लापरवाही बरतने के मामले में एक रेंजर, डिप्टी रेंजर और दो वनपाल को निलंबित किया गया है। पिछले वर्ष गुड़ी वन परिक्षेत्र में सागौन के पेड़ों की बड़ी संख्या में कटाई पड़ोसी जिलों से आए वनवासियों द्वारा की गई थी। इसके बाद से ही वें वन भूमि पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। खरीफ सीजन में यहां फसल लगाने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए वन विभाग द्वारा टीम गठित कर सतत पेट्रोलिंग की जा रही है। वहीं अपने दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही बरतने पर एक रेंजर, डिप्टी रेंजर और दो वनपाल को निलंबित किया गया है।

ये है ग्रामीणों का कहना

स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रतिदिन यहां से लकडिय़ां काट कर ले जायी जाती हैं। इससे हमलोगों के घरों के चूल्हे जलाने में भी संकट खड़ा हो गया है। पेड़ों को काटने वाले जमीन पर गिरी लकडिय़ों को भी नहीं छोड़ते है। यहीं नहीं वन में ऐसे कई पौधे हैं जिनका उपयोग औषधियों के रूप में भी होता है। उन्हें काटकर ये लोग ऊंचे दामों पर बाहर के प्रदेशों में बेंच देते हैं, लेकिन प्रशासन कभी भी इन पहाड़ों पर छापेमारी नहीं करती है। बबूल व नीम के पेड़ दातून के रूप में उपयोग करने के लिए नष्ट किये जरा रहे है।

इनका कहना.......

- गुड़ी वन परिक्षेञ में हरे भरे पेड़ों की कटाई की रोकथाम के लिए हर प्रयास किए जा रहे है वहीं अबतक करीब 16 मामले दर्ज किए गए है।

देवांशु शेखर, वन मंडल अधिकारी खंडवा

