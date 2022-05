चौकीदार की घड़ी, मोबाइल, पैसा लेकर भागा था अपचारी बालक

जांच में सामने आई हकीकत, चौकीदार की लापरवाही भी उजागर

खंडवा. शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह से भागने से पहले अपचारी बालक ने यहां के चौकीदार की घड़ी, मोबाइल और पैसा चोरी कर लिया था। इसके बाद वह दीवार फांदकर भाग गया। अब तक की जांच में इस महत्वपूर्ण तथ्य के अलावा यह बात भी सामने आई है कि बालक को बाथरूम जाने के लिए चौकीदार ने ही कमरे का लॉक खोला और फिर उसे बिना बंद किए चौकीदार सोने चला गया। इस बीच वहां सुरक्षा के लिए तैनात दोनों सैनिक भी सो रहे थे। अपचारी बालक की वापसी के बाद उससे संप्रेक्षण गृह के अधिकारियों ने भी पूछताछ की है। बाल अपचारी के भागने के बाद लाइन हाजिर किए गए सैनिक 62 रमेश यादव और सैनिक 114 भीम मोहे ने शोकाॅज मिलने पर अपने बयान सक्षम अधिकारी के समक्ष दर्ज करा दिए हैं। सैनिकों के बयान और इनकी तैनाती करने वाले प्रभारी के बयानों के अलावा घटना परक साक्ष्यों की एक रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। इसके पहले सैनिकों को सजा के तौर पर उनका निलंबन संभव है। हालांकि निलंबन कार्रवाई बुधवार की ही की जानी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उसमें लिंब हो गया।

यह है मामला

शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह से 9 व 10 मई की रात एक अपचारी बालक दोबारा भाग गया था। जो चोरी के अपराध में जिला हरदा की कोतवाली में पकड़ा गया और फिर उसे जेजे कोर्ट के माध्यम से खंडवा वापस किया गया। इसी मामले में सैनिकों को लाइन हाजिर कर जांच की जा रही है। जांच पूरी होने पर कई अहम तथ्य सामने आएंगे और कई जिम्मेदारों की लापरवाही भी उजागर होगी।

The delinquent child ran away with the watchman's watch, mobile, money