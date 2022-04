परीक्षार्थियों में दिखा उत्साह, फूल देकर किया स्वागत

शहर में बनाए केंद्र पर पहली बार हुई एमपीपीएसपी की परीक्षा

बड़वानी. प्रदेश के 52 जिलों में बड़वानी के एसबीएन पीजी कॉलेज को एमपीपीएससी परीक्षा के लिए नौवां केंद्र बनाया है। रविवार से यहां भी परीक्षाएं शुुरू हुई। इस दौरान जिले सहित आसपास के जिलों के परीक्षार्थी उत्साह से पहुंचे। इस दौरान उनका गुलाब के फूल देकर स्वागत हुआ।

शहर के एसबीएन कॉलेज बड़वानी में पहली बार आयोजित पीएससी परीक्षा में दर्ज 148 परीक्षार्थियों ने 145 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर सहित आठ जिलों में आयोजित की जा रही थी। यह परीक्षाएं 29 अप्रैल तक चलेगी। सुबह 10 बजे से शुरू हुई परीक्षा को लेकर परीक्षार्थी एक घंटा पूर्व से केंद्र पर पहुंच गए थे। इस दौरान परीक्षार्थियों के साथ उनके परिजन-मित्र भी पहुंचे थे। केन्द्राध्यक्ष संस्था के प्राचार्य डॉ. एलएल गुप्ता व सह केन्द्राध्यक्ष डॉ. प्रमोद पंडित ने बताया कि लोक सेवा आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पूर्णत: पालन करते हुए परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया। यह परीक्षाएं 29 अप्रैल तक चलेंगी। इसमें प्रतिदिन अलग-अलग प्रश्नपत्र होंगे। जिला मुख्यालय पर पहली बार हो रही परीक्षा के मद्देनजर कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा भी पहुंचे और केंद्र का निरीक्षण का व्यवस्थाओं का जायजा लिया। केंद्र पर पुलिस बल तैनात रहा।

प्रवेश पूर्व हुई जांच, प्रतिबंधित सामग्री अलग रखवाई

परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व परीक्षार्थियों की जांच हुई। इस दौरान मोबाइल, केलकुलेटर, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, चप्पल, दुपट्टा, स्कार्फ, केश क्लेचर्स, बक्कल, बेल्ट, चश्में और यहां तक की नाक-कान व गले में पहने जाने वाले आभूषण, हाथ में बंधे कलावा, धागे, डोर बाहर ही निकलवाया गया। परीक्षार्थियों की उक्त सामग्री को परीक्षा समिति के माध्यम से रिजर्व कक्ष में टोकन व्यवस्था के मद्देनजर सुरक्षित रखवाया गया। परीक्षा के उपरांत परीक्षार्थियों को सामग्री लौटाई गई।

The enthusiasm shown in the students, welcomed with flowers