शादी वाले घर से बेटे को ले गया पिता, पुलिस के पास फरियाद लेकर पहुंची मां

पुलिस ने मां के सुपुर्द कराया बेटा, पति के साथ नहीं रहना चाहती महिला

Published: May 10, 2022 10:34:55 am

खंडवा. शादी के माहौल के बीच ओझल हुए सात महीने के बेटे को तलाशने में महिला परेशान रही। जब बच्चा नहीं मिला तो पूरा घर खुशी का माहौल छोड़ बच्चे का पता लगाने लगा। इस बीच समझ आया कि बच्चे को उसका पिता ही रात के अंधेरे में भीड़ के बीच से लेकर चला गया है। जबकि बच्चे की मां अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। तमाम कोशिशों के बाद भी जब बच्चे को लेकर उसका पिता नहीं लौटा तो महिला पुलिस के पास पहुंच गई। कोतवाली पुलिस ने महिला की बात सुनी और फिर अपने तरीके से कार्रवाई शुरू की।

पता चला है कि सिलौदा निवासी रजनी पत्नी दीपक पुलिस के पास रिश्तेदारों के साथ फरियाद लेकर पहुंची थी। रजनी ने पुलिस को बताया कि वह अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। वह अपने सात माह के बच्चे को लेकर चीराखदान रामनगर एक शादी में शामिल होने के लिए आई थी। जहां उसका पति दीपक भी आया। रात करीब एक बजे बच्चे को खिलाते हुए दीपक अपने साथ लेकर चला गया। वह नहीं चाहती कि उसका बच्चा दीपक के पास रहे। दीपक को रात से सुबह तक कई बार खबर भेजी गई लेकिन उसने बच्चे को नहीं लौटाया। पूरी बात समझने के बाद पुलिस ने दीपक से संपर्क किया और उसके बच्चे के साथ कोतवाली लाया गया। इसके बाद बच्चे की सुपुर्दगी मां यानि रजनी को दी गई। दोनों के बीच चल रही अनबन के बारे में किसी ने रिपोर्ट नहीं कराई। इसलिए पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाते हुए थाने से रवाना कर दिया।

The father took the son, the mother reached the police