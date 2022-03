युवती को रोका, छेड़छाड की, फिर विरोध करने पर पीटा

महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के चार थानों में चार प्रकरण दर्ज, आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे पुलिस अफसर

खंडवा. राह चलते एक युवती को रोका, उसके साथ छेड़छाड़ की और जब युवती ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे सरेराह पीट दिया। शहर के बड़ाबम पर यह घटना हुई है। इसी तरह छेड़छाड़ के तीन अन्य मामले अलग अलग थानों में और दर्ज हुए हैं। २ मार्च को सभी चार प्रकरण कायम करने के बाद संबंधित थाना पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

केस-१

शहर कोतवाली थाना में 19 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। फरियादिया का कहना है कि आरोपी अमन राय निवासी मिशन कम्पाउंड गणेश तलाई ने 26 फरवरी की शाम करीब साढ़े 6 बजे बड़ा बम के पास रोक लिया। आरोपी ने अभद्रता की और फिर हाथ पकड़ लिया। लोक लाज के कारण युवती ने विरोध किया तो गालियां देते हुए आरोपी ने सरेराह मारपीट कर दी। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आइपीसी की धारा 354, 354(घ)(1)(आइ), 341, 294, 323, 506 के तहत अपराध कायम किया है।

केस-2

पंधाना थाना में 19 वर्षीरू एक युवती ने छेड़छाड़ होने की रिपोर्ट की है। फरियादिया ने पुलिस को बताया कि बुधवार 2 मार्च की दोपहर 12 बजे आरोपी दीपक पिता गजानंद निवासी बिलुद ने पीछाकर उसे पकड़ लिया। शरीर के अंगों पर हाथ लगाने के बाद आरोपी अश्लीलता करने लगा। विरोध करने पर वह भाग निकला। पीडि़ता घर पहुंची तो उसने बहन को आपबीती सुनाई जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में आइपीसी की धारा 354, 354क, 354घ के तहत अपराध कायम किया है।

केस-3

मूंदी थाना में एक 25 वर्षीय महिला ने अपराध कायम कराया है। फरियादिया का आरोप है कि आरोपी अनिल पिता अमरचंद भीलाला निवासी माथनी ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा और अभद्रता करने लगा। इस शिकायत पर पुलिस ने आइपीसी की धारा 354, 354क के तहत केस दर्ज करते हुए विवेचना शुरू कर दी है।

केस-4

मांधाता थाना में एक महिला ने छेड़छाड़ के बाद जान से मारने की धमकी का प्रकरण दर्ज कराया है। फरियादिया ने पुलिस को बताया कि आरोपी रूपेश पिता कछू निवासी सेक्टर-ए इनपुन पुर्नवास ने 2 मार्च की रात करीब साढ़े 8 बजे उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी मारपीट पर आमादा हो गया और जान से मारने की धमकी देने लगा। इस शिकायत पर आरोपी के खिलाफ आइपीसी की धारा 354, 354क, 323, 506 के तहत अपराध कायम किया गया है।

The girl was stopped, molested, then beaten up for protesting