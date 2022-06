जादू खत्म होते ही पकड़ा गया बलात्कार का आरोपी जादूगर

जावर थाना पुलिस को थी 14 साल से तलाश, गिरफ्तारी के लिए घोषित था 10 हजार का इनाम

खंडवा. नाबालिग बालिका का अपहरण करने के बाद उसके साथ बलात्कार करने के इनामी आरोपी को पुलिस 15 साल से तलाश रही थी। जब पता चला कि आरोपी जादूगर बन गया है और उप्र व बिहार में अपने करतब दिखाता है तो उसे पकड़ने की योजना बनी। एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर इस स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम बिहार भेजी गई। पुलिस टीम पहुंची तो आरोपी जादू दिखा रहा था। जैसे ही उसका जादू खत्म हुआ तो पुलिस ने दबोच लिया।

हवलदार को मिला खबर

पुलिस का कहना है कि 10 हजार रुपए के इनामी फरार स्थायी वारंटी के बारे में प्रधान आरक्षक रफीक खान को मुखबिर से सूचना मिली थी। खबर थी कि थाना जावर का स्थायी वारंटी नानकराम उर्फ नान्या उर्फ राजा पिता रामेश्वर गवली निवासी सुरगाव बंजारी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में रहा है और जादूगर बन गया है। उसने उप्र का आधार कार्ड भी बना लिया है।

बिहार में दिखाया जादू

सूचना थी कि आरोपी जादू दिखाने बिहार पटना गया है। मुखबिर की सूचना से अवगत कराया तो थाना प्रभारी जावर शिवराम जाट ने एसपी को बताया। इसके बाद एएसआइ कैलाश तिवारी और प्रधान आरक्षक हेमंत अग्रवाल को बिहार रवाना किया। बिहार में पता चला कि आरोपी सम्राट जादूगर के नाम से जादू दिखा रहा है। पुलिस उसका जादू खत्म होने का इंतजार करती रही। जैसे ही जादू खत्म हुआ तो आरोपी को पकड़ लिया गया। उसे बिहार से जावर लाने के बाद अदालत में पेश कर दिया है। आरोपी के खिलाफ 2007 में आइपीसी की धारा 363, 366, 376, 506 व एससीएसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था और वर्ष 2012 में उसे फरार घोषित करते हुए गिरफ्तारी के लिए इनाम रखा गया था।

The magician accused of rape was caught as soon as the magic was over