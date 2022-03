वनकर्मी पर हमला करने वाले पकड़ से बाहर

जंगल में लकड़ी चोरों को रोकने पर हुआ था हमला, पांच नामजद आरोपियों पर दर्ज है केस, हरसूद थाना पुलिस कर रही मामले की जांच

खंडवा. वन कर्मचारी पर हमला करने वाले पिता पुत्र समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जबिक चार आरोपी एक ही घर से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस का कहना है कि वह प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

गौरतलब है कि 22 मार्च को रामप्रसाद पिता भागवतीप्रसाद पाल (56) निवासी वन परिक्षेत्र सहायक अमलपुरा जावर अपनी ड्यूटी पर ग्राम मदनी से लगी बीट मदनी घाट कक्ष क्रमांक 487 में मौजूद थे। तभी उन्हें भनक लगी कि कुछ लोग जंगल से पेड़ की लकड़ी काटकर लेकर जा रहे हैं। पता चलते ही रामप्रसाद पहुंचे और उन्होंने लकड़ी ले जा रहे लोगों को रोकने की कोशिश की। तभी एक जुट होकर पांच लोगों ने हमला बोल दिया। इनमें पिता पुत्र समेत एक अन्य व्यक्ति शामिल रहा। फिरयादी ने लिखित आवेदन देकर पुलिस को बताया था कि आरोपियों ने उसे गालियां देते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी भुरु पिता कैलाश भील, दशरथ पिता कैलाश भील, वासुदेव पिता कैलाश भील, कैलाश भील सभी निवासी ग्राम मदनी व हरु भील पिता छगन निवासी ग्राम हरवंश पुरा के खिलाफ आइपीसी की धारा 353, 332, 183, 186, 294, 506, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। साथ ही फरियादी को लगी चोटों का मेडिकल परीक्षण कराया है। फिरयादी ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने अपने साथियाें के साथ मिलकर जंगल से लकड़ी चोरी करने के प्रयास पूर्व में भी किए हैं। शासकीय सेवक के साथ हुई इस घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित और उसके साथ काम करने वाले कर्मचारी दहशत में हैं।

When gravel mining was forbidden from the farm, the rioters committed this crime by running JCB