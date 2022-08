महाराष्ट्र से कार चोरी कर भागा बदमाश गिरफ्तार

खालवा थाना पुलिस की कार्रवाई, पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेजा

खालवा. महाराष्ट्र से कार चोरी कर भागे एक अंतरराज्जीय बदमाश को खालवा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिससे पूछताछ के बाद उसके कब्जे से चोरी की कार के अलावा, नकदी और मोबाइल फोन जब्त कर लिया गया। पूछताछ के बाद मंगलवार को आरोपी को अदालत में पेश करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

खालवा थाना पुलिस ने बताया कि एसपी विवेक सिंह ने निर्देशन एवं एसडीओपी रविन्द्र वास्कले के नेतृत्व में थाना प्रभारी परसराम डावर ने कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर ग्राम खारकला से आरोपी चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू पिता वनवारी गुर्जर (27) निवासी खारकला हाल मुकाम मा ता चौक खंडवा को पकड़ा गया। आरोपी ने चोरी की गाड़ी अपने बाड़े में छिपाकर रखी थी। जहां से रेनॉल्ट ट्राइबर कार एमएच 42 बीइ 4568 जब्त की गई। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने महाराष्ट्र के डोंड जिला पूना से कार चुराई थी। चोरी के बाद वह गाड़ी लेकर अपने गांव आ गया। पूछताछ के दौरान उसने खंडवा के पदम नगर थाना, थाना पिपलोद, खालवा, इंदौर और महाराष्ट्र के कई स्थानों पर चोरी करना कबूल किया है। कुछ दिनों पूर्व ग्राम खारकला में एटीएम तोड़ने का प्रयास तथा किराना दुकान में चोरी, 12 अगस्त को ग्राम भड़गिया के वीरेंद्र जायसवाल की दुकान का ताला तोड़कर किराना सामान चोरी करने की वारदात भी आरोपी ने स्वीकार की है। आरोपी को पकड़ने में थाना प्रभारी परसराम डावर के साथ एएसआइ रमाकांत मीणा, एएसआइ आशीष लाड, प्रधान आरक्षक राधेश्याम पाल, आरक्षक राजेश, आरक्षक राजेंद्र डोंगरे, आरक्षक शैलेंद्र की अहम भूमिका रही।

The miscreant who ran away after stealing the car was arrested