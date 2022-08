किसान के बैग से बदमाशों ने उड़ाए 43 हजार रुपए

अंजड़ बैंक में पैसे निकाल कर मंडवाड़ा के खाद व्यवसाई को देने के लिए आया था किसान

अंजड़ (बड़वानी). नगर के अस्पताल चौक स्थित एक होटल पर चाय पीने पहुंचे नवलपुरा के किसान जगदीश पुराजी सिर्वी की थैली में रखे 43 हजार रुपए अज्ञात बदमाशों ने थैली को ब्लेड मारकर उड़ा लिए। किसान के मुताबिक ये पूरी घटना चाय नाश्ते की होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है। किसान ने बताया कि वे थाना क्षेत्र के ग्राम नवलपुरा के रहने वाले है। घटना की जानकारी उन्होंने संदिग्ध युवाओं के सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस को दी है।

किसान जगदीश ने पुलिस को बताया है कि वे लक्ष्मण मनाजी के साथ स्थानीय इंडिया बैंक की अंजड़ शाखा से उन्होंने 2 लाख 45 हजार रुपए निकालकर वे बाजार में सामान खरीदने गए थे। जिसमें 2 हजार रुपए खर्च किए। घर जाने के दौरान वे होटल पर चाय नाश्ता के लिए रूकेऔर मंडवाड़ा की ओर निकले। जहां खाद बीज व्यवसाई को खाद के पैसे जमा करवाने पर पता चला थैली में संभवत: ब्लेड से उनके थैली को काटकर पैसे निकाले गए हैं।

अलग-अलग थैली में रखे थे रुपए, एक से गायब हुए 43 हजार रुपए

पुलिस को बताया कि उन्होंने खेती के लिए खाद मंडवाड़ा के व्यवसाई से लिया था जिसके लिए उन्होंने बैंक से 2 लाख 45 हजार रुपए विड्रॉल किए जो दो अलग-अलग थैलियों में रखे। एक में बाजार में उपयोग करने के लिए 45 हजार और दूसरी थैली में 2 लाख रुपए थे। जिसमें से 43 हजार रुपए वाली थैली को बदमाशों द्वारा निशाना बनाया गया है। थाना प्रभारी सोनू शितौले ने बताया कि घटना के बाद तत्काल संदिग्ध युवाओं की तलाश कर बाजार में जांच करने पहुंचाया। साथ ही संबंधित क्षेत्र में सभी सीसीटीवी कैमरों को चेकिंग करने के निर्देश दिए है। वहीं उन्होंने बैंक ओर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में लेनदेन और पैसा निकासी करने के बाद बाजार में खरीददारी करते वक्त पैसों को सुरक्षित रखने के प्रति पूरी सक्रियता व सावधानी बरतने की सलाह दी है।

The miscreants blew 43 thousand rupees from the farmer's bag