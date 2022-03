किन्नरों का आपसी विवाद खूनी संघर्ष में बदला

एक-दूसरे पर धारदार हथियार से किया हमला

खंडवा. पुराने प्रकरण में राजीनामा करने की बात पर दो किन्नरों का आपसी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आमने सामने हुए विवाद के बाद दो किन्नरों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना पदम नगर थाना क्षेत्र के दुबे कॉलोनी फकीर मोहल्ला में गुरुवार दोपहर 12 बजे की है। किन्नरों के बीच हो रहे विवाद के बाद क्षेत्र में हंगामा मच गया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस दोनों किन्नरों को थाने लाई। यहां से दोनों घायल किन्नरों को जिला अस्पताल एमएलसी के लिए भेजा गया। यहां भी किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। रेलवे कॉलोनी निवासी किन्नर सितारा गुरु रेखा का पदम कुंड वार्ड निवासी किन्नर मुस्कान गुरु रेखा से पुराना विवाद है। पांच साल पहले हुए विवाद में थाने में केस भी दर्ज हुआ था और हाल ही में किन्नर सितारा को एक साल की सजा भी हुई है। किन्नर सितारा फिलहाल जमानत पर बाहर है। गुरुवार को सितारा और मुस्कान एक बार फिर आमने सामने हो गए। किन्नर सितारा का आरोप है कि मुस्कान ने राजीनामे के लिए बुलाया और पांच लाख रुपए की मांग करते हुए चाकू से हमला कर दिया। वहीं, किन्नर मुस्कान का आरोप है कि सितारा ने उसे राजीनामा करने राजस्थान से खंडवा बुलवाया। यहां आने पर राजीनामा करने की धमकी दी और चाकू से हमला कर दिया।

