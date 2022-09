गांव वालों से विवाद के बाद थाने पहुंचा मामला, भीड़ का विरोध देख दोनों पक्षों पर केस दर्ज

खंडवा. पंचायत भवन में किसानों को उन्नत खेली के बारे में बताने पहुंचे कृषि विकास अधिकारी जब सरपंच की कुर्सी पर बैठे तो सरपंच पति को गुस्सा आ गया। वह भड़के हुए पंचायत भवन पहुंचे और अधिकारी को कुर्सी से उठने पर मजबूर कर दिया। सरपंच पति का रवैया देख अधिकारी बैठक छोड़ जाने लगे तो गांव के कुछ लोगों को नागवार गुजरा। इन्हीं लोगों का विवाद सरपंच पति से होने लगा और फिर बात इतनी बढ़ी कि सैकड़ों की भीड़ पुलिस के पास थाना पहुंच गई।

अधिकारी को मांगना पड़ी माफी

छैगांव माखन थाना क्षेत्र के ग्राम टाकली मोरी में सोमवार को कृषि विस्तार विभाग से डॉ. सौरभ गुप्ता एवं हरिओम पटेल पहुंचे थे। गांव वालों के कहने पर यह अधिकारी ग्राम पंचायत भवन में किसानों की बैठक लेने लगे। भवन में रखी सरपंच की कुर्सी पर अधिकारी बैठे तो किसी ने सरपंच पति को खबर दे दी। सरपंच जया बाई के पति दीपक तवर पहुंचे तो अधिकारी को कुर्सी पर बैठे देख भड़ गए। विवाद की स्तिथि बनी तो अधिकारी ने कुर्सी से उठकर माफी भी मांगी। इसके बाद अधिकारी वहां से चले गए।

किसानों को आया गुस्सा

अधिकारियों के साथ की गई बदसलूकी से नाराज किसानों ने सरपंच पति से विवाद कर लिया। बात मारपीट तक पहुंच गई थी। इसे चुनावाी रंजिश से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यह बात भी सामने आई है कि इस बैठक की सूचना सरपंच को नहीं देने से उनके पति नाराज थे। विवाद के बाद मामला थाने पहुंचा जहां सरपंच पति और दूसरे पक्ष से गांव के ही आशीष सिसोदिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इन दोनों की शिकायत पर धारा 504, 323 के तहत कायमी कर दोनों पक्षों को समझाइश दी गई है।

वर्जन...

सरपंच पति ने सरपंच की कुर्सी पर बैठने से आपत्ति जताई तो गांव वालों से उनका विवाद हो गया। दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट लिखी है और समझाइश दे दी गई।

- राधेश्याम मालवीया, थाना प्रभारी, छैगांव माखन

The officer sitting on the chair then the sarpanch husband got angry.