खालवा के खारीमाल में महिला की हत्या, मृतका के नंदोई को पुलिस ने पकड़ा, प्रेम संबंध से शुरू हुई थी परिवार में दुश्मनी

खालवा. जिससे प्यार किया उसी को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह की वारदात खालवा थाना क्षेत्र के खारीमाल गांव में सोमवार की रात करीब 11 बजे हुई है। महिला की हत्या उसके ही नंदोई ने चाकू से गोदकर कर दी। रात को ही पुलिस के पास खबर पहुंच गई थी। इस सनसनीखेज वारदात की जांच करने मंगलवार की सुबह पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एसडीओपी रविन्द्र वास्कले, टीआइ परसराम डावर समेत फॉरेंसिक अधिकारी घटना स्थल को जांचने और हत्या की वजह जानने पहुुंचे।

पति ने बताई पुरानी रंजिश

पुलिस के अनुसार, ग्राम खारीमाल में सुंदरीबाई पति मंसाराम भिलाला (35) की चाकू से गोदकर हत्या की गई है। मृतका के पति मंसारात ने पुलिस को बताया कि आरोपी हजारिया उर्फ हजार सिंह पिता केरिया भिलाला ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया है।

भगाकर ले गया था आरोपी

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी हजारिया और मृतका सुंदरी बाई का प्रेम प्रसंग चलता था। करीब पांच साल पहले मृतका सुंदरीबाई को आरोपी अपने साथ भगाकर ले गया था। इस बात पर दोनों परिवारों में रंजिश हुई और फिर समाज की पंचायत में किसी तरह मामला शांत हुआ था।

बच्चों के साथ थी सुंदरी

जिस वक्त हत्या को अंजाम दिया गया उस दौरान महिला अपने तीन बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। उसका पति गांव में ही रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम में गया हुआ था। बच्चों के सामने ही आरोपी ने घटना को अंजाम दिया और भाग निकला। आरोपी रिश्ते में मृतका का नंदोई लगता है।

फोन पर होती थी बात

यह बात भी सामने आई है कि सुंदरी और आरोपी के बीच अक्सर फोन पर बात होती थी। इसका पता चलने पर सुंदरी का उसके पति से कई बार झगड़ा भी हुआ। अब यही बात किसी को समझ नहीं आ रही कि जब दोनों के बीच प्रेम संबंध थे तो ऐसी क्या नौबत आ गई जो बात हत्या तक पहुंच गई।

वर्जन...

महिला की हत्या के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। आरोपी से पूछताछ में घटना की असल वजह सामने आएगी। मृतका के परिजन पुरानी रंजिश बता रहे हैं।

- रविन्द्र वास्कले, एसडीओपी, हरसूद

The one whom he loved was put to death