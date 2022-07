दोस्तों से मिलकर मालिक ने ही चोरी कर ली अपनी कार

दोस्तों को भी चोरी के केस में फंसाया, मांधाता थाना पुलिस ने किया खुलासा

Updated: July 14, 2022 11:12:55 am

खंडवा. ओंकारेश्वर के सरकारी अस्पताल से कार चोरी की वारदात का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। कार का असल मालिक ही अपने दोस्तों की मदद से कार चोरी कर ले गया था। इसके बाद उसने गिरवी रखी कार दूसरे व्यक्ति को बेच दी। मांधाता थाना पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया है। कार्रवाई के बाद तीनों आरोपी अदालत में पेश कर दिए गए।

यह है मामला

नर्मदानगर के रीछफल निवासी पवन पिता नंदूजी सारसार (32) ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका कहना था कि वह अस्पताल में वार्ड बॉय है। अपने एक दोस्त के साथ वह कार एमपी 14 सीसी 8015 से ओंकारेश्वर गया था। जहां से 6 जुलाई को पौने 12 बजे सुबह सरकारी अस्पताल से कार चोरी हो गई। पवन ने पुलिस को बताया था कि उसने मंदसौर के नागेश्वर कंडारी की कार को गिरवी रख लिया था। जिसकी लिखा पढ़ी 4 मई में इंदौर आरटीओ में कराई थी।

मंदसौर से लेकर आए कार

मांधाता थाना पुलिस ने चोरी गई कार को मंदसौर निवासी नागेश्वर कंडारे के कब्जे से बरामद की है। पूछताछ में नागेश्वर ने कार गिरवी रखने की बात स्वीकार की। लेकिन इकरारनामा के विरूद्ध नागेश्वर ने दूसरी चाबी से कार को चोरी किया। फिर अपने साथी विनोद अहिरवार, घनश्याम माली निवासी मंदसौर के साथ मिलकर मंदसौर ले गया।8 जुलाई को यह कार अन्य व्यक्ति को बेच दिया। अमानत में खयानत के इस मामले में आरोपी नागेश्वर पिता मंगल कंडारे, घनश्याम पिता बाबूलाल माली व विनोद अहिरवार पिता रामलाल अहिरवार सभी निवासी मंदसौर को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है।

