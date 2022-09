स्थापना दिवस विशेष: इंदौर- हैदराबाद कॉरीडोर में हाइवे से बदलेगी विकास की तस्वीर

विकास की रफ्तार पकड़ेगा निमाड़

खंडवा. कृषि में समृद्ध खंडवा अब हाइवे से जुड़कर विकास की रफ्तार पकड़ेगा। इसकी शुरूआत हो चुकी है। आने वाले वक्त में इंदौर से हैदराबाद कॉरीडोर के रास्ते निमाड़ वालों को आसान लगने लगेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना कार्यान्वयन इकाई खंडवा में बनाई है। 2 जून 2021 को इकाई शुरू होने के बाद हाइवे की कनेक्टिविटी आसान होने जा रही है। मौजूदा समय में इंदौर- इच्छापुर हाइवे का काम रहा है। तीन बड़े प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिनकी बोली लग चुकी है। देशगांव से रूधी तक के नए प्रोजेक्ट का काम भी आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा। जिसके बाद खंडवा से मुंई, हैदराबाद, इंदौर, बैतूल और नागपुर के रास्ते आसान हो जाएंगे।

प्रोजेक्ट-1 इंदौर- इच्छापुर हाइवे

खंडवा पीआइयू के अंतर्गत इस हाइवे में धनगांव से बोरगांव तक काम चल रहा है। 58 किमी का यह हाइवे 831 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। केसीसी बिल्डकॉन को इस मार्ग का काम अगस्त 2023 तक पूरा करना है। इस मार्ग में छैगांव माखन के पास टोल होगा। अंडर पास, जंक्शन एरिया और सर्विस रोड से गांव जुड़ते जाएंगे। देशगांव घाटी का ब्लैक स्पॉट भी सुरक्षित बन जाएगा और इंदौर की राह आसान हो जाएगी।

प्रोजेक्ट-2 खंडवा से मुक्ताईनगर

खंडवा से मुक्ताईनगर होकर अकोला से हैदराबाद का रास्ता जुड़ जाएगा। यहां फोरलेन कनेक्टिविटी होगी। एनएच- 753 एल के इस मार्ग को बनाने के लिए टेंडर लग चुके हैं। दो पैकेज में इस मार्ग का निर्माण होगा। बोरगांव से शाहपुर तक 47 किमी की सड़क 1120 करोड़ से बनेगी। इसी तरह शाहपुर से मुक्ताईनगर तक 30 किमी का हाइवे 564 करोड़ रुपए की लागत से बनना है। यह हाइवे महाराष्ट्र का रास्ता सुलभ कर देगा। इस हाइवे में ताप्ती नदी, मोहना नदी पर ब्रिज बनेंगे। बुरहानपुर में बाइपास होगा, निंबोला में रेलवे क्रासिंग और बुरहानपुर के झिरी में टोल लगेगा।

प्रोजेक्ट-3 देशगांव से रूधी

खंडवा शहर में बाइपास बनाने के लिए देशगांव से रूधी तक 30 किमी की सड़क के लिए टेंडर लग चुका है। 356 करोड़ रुपए से बनने वाला यह मार्ग देशगांव से नागचून, सुरगांव निपानी, सिहाड़ा होकर रूधी पहुंचेगा। रीूधी के बाद बैतूल मार्ग इससे जुड़ जाएगा। सिहाड़ा में अंडर पास और आरओबी बनेगा जिससे भोपाल जाने वालों को आसानी रहेगी। इस मार्ग में अंडरपास जंक्शन से ग्रामीण इलाके जुड़ जाएंगे। जिसके बाद नागचून या मथेला से सीधे देशगांव पहुंचकर इंदौर जा सकेंगे। फिर छैगांव माखन जाने की जरूरत नहीं होगी।

प्रोजेक्ट-4 स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजना कार्यान्वयन इकाई खंडवा को भविष्य में एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। जिसकी कार्रवाई तेजी से चल रही है। देशगांव से जुलवानिया तक बनने वाला यह हाइवे खंडवा के लोगों को स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के रास्ते से जोड़ देगा। इस प्रोजेक्ट की डीपीआर बन गई है।

The picture will change from the Indore-Hyderabad corridor