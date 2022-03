लुटेरी दुल्हन: टॉयलेट जाने के बहाने गायब हुई दुल्हन

शादी के दो दिन बाद हो गई रफूचक्कर, शादी कराने वाले भी घर से गायब, नाम-पता सब फर्जी निकला

खंडवा. बड़े जोड़ जुगाड़ से मोटी रकम देकर बेटे की शादी कराई। जिस लड़की से ब्याह हुआ वह दो दिन बाद रकम और गहने समेट कर मायके जाने के बहाने रफूचक्कर हो गई। पहले तो सभी को लगा कि किसी ने अगवा कर लिया। ऐसे में पुलिस को खबर देकर रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश करते रहे। जब दुल्हन के पते पर पहुंचे तो खबर लगी कि उसके नाम की कोई लड़की नहीं रहती है और पता भी फर्जी निकला। यह जानते ही उन लोगों से संपर्क साधा गया जिसने शादी कराई थी। वो भी नहीं मिले तो पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

यह है मामला

छैगांव माखन थाना क्षेत्र के कोलाडिट गांव में रहने वाले बहादुर सिंह पिता मोहन सिंह राजपूत अपने बेटे अंतर सिंह की शादी के लिए परेशान थे। उनका संपर्क दलीचंद पिता लक्ष्मण से हुआ तो उसने एक ऐसी लड़की का प्रस्ताव दिया जो पैसा लेकर शादी करने वाली थी।

शार्टकट में कराए फेरे

दुलीचंद ने शादी कराने के लिए एक लाख रुपयों की मांग की। बहादुर सिंह ने उसे रकम दी। इसके बाद दुलीचंद ने अपने साथी विलास राव और कैलाश राव के साथ हिस्सा बांटते हुए पूजा नाम की लड़की से अंतर सिंह की शादी करा दी। शादी के फेरे और अन्य विधान शार्टकट में कराए गए ताकि ज्यादा लोगों को भनक न लगे।

मां की तबीयत का बहाना

पूजा दुल्हन बनकर 12 फरवरी को अंतर सिंह के घर पहुंची और दो दिन बाद ही उसने मां की तबीयत का बहाना बनाया। नई दुल्हन की बात रखने ससुराल वालों ने उसके लिए कार बुक की और उसके मायके बैतूल जाने के लिए निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद ही कथित पूजा नाम की दुल्हन रफूचक्कर हो गई।

मुलताई में नहीं मिला ठिकाना

ससुराल वाले शादी के लिए एक लाख रुपए पहले ही दे चुके थे। इसके बाद सोना, चांदी के गहने भी बहू को दिए। जब वह मायके जाने लगी तो अपने साथ गहने लेकर गई। बताते हैं कि रास्ते में टॉयलेट जाने के बहाने पूजा कार से उतरी और फिर वापस नहीं लौटी। कई घंटे परेशान होने के बाद अंतर सिंह ने पिता को खबर दी।

पुलिस की नजर में चार आरोपी

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने बहादुर सिंह की रिपोर्ट पर आइपीसी की धारा 420, 34 के तहत आरोपी दुलीचंद, पूजा समेत चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। प्रकरण की जांच कर रहे सहायक उप निरीक्षक नंदराम वासुरे ने बताया कि पूजा नाम की दुल्हन ने अपना पता मुलताई बैतूल बताया था। वहां इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती।

पहले भी सामने आए मामले

निमाड़ इलाके में लुटेरी दुल्हनों के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। खालवा में अपराध क्रमांक 477/21दर्ज है। इसी तरह कुछ प्रकरण और सामने आए हैं। अब पुलिस के सामने इस नई लुटेरी दुल्हन और उसके मददगारों को तलाशने की चुनौती है।

The robber bride disappeared on the pretext of going to the toilet