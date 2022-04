डकैती की वारदात लूट में बदली...जानिए कैसे

लुटेरों तक पहुंचने संदिग्धों से चल रही पूछताछ, आस पास इलाके में सक्रिय है पुलिस, एसपी ने दिए थाना पुलिस को निर्देश

खंडवा. मोघट रोड थाना क्षेत्र में बुधवार की रात लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग सके। पुलिस पुराने बदमाश और संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह भी थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान से अपडेट ले रहे हैं ताकि बदमाश जल्द पकड़े जा सकें। एसपी ने आवश्यक निर्देश दिए हैं जिसके बाद पुलिस ने अपराधियों का पता लगाने के लिए नए तरीके से काम करना शुरू किया है। दूसरी ओर इस मामले में थाना पुलिस ने आरोपियों की संख्या कम करते हुए केस में धाराओं का हेर फेर कर दिया है।

यह है मामला

सिंधी कॉलोनी के पीछे सिद्धि विहार कॉलोनी में अजय पिता किशोर मूलचंदानी (25) निवासी रमा काॅलोनी के साथ लूट की वारदात हो गई थी। घटना के बाद पहुंची पुलिस को पीडि़त अजय ने बताया था कि खाना खाने के बाद वह टहलने निकला था तभी पांच की संख्या में बदमाश आए। उनमें दो बदमाशों ने चाकू लगा दिया। इसके बाद सोने की चेन, लॉकेट, पर्स, मोबाइल निकाल लिया। आस पास कोई नहीं था ऐसे में लुटेरे आसानी से भाग निकले।

पांच में हो जाती डकैती

अजय की रिपोर्ट पर मोघट रोड थाना पुलिस ने आइपीसी की धारा 392 के तहत केस दर्ज किया है। जबकि घटना के बाद पीडि़त 5 से 6 आरोपियों के होने की बात कह रहा था। पुलिस अधीक्षक से भी पांच आरोपियों के होने की बात अजय ने बताई थी। लेकिन पुलिस ने केस में चार आरोपियों का ही जिक्र किया है ताकि डैकती से बचाकर मामला लूट तक सीमित किया जा सके।

