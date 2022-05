हाट बाजार में साधू को घसीटा, पीटा, काट दिए जटा

खंडवा के पटाजन कस्बा का मामला, होटल व्यवसायी के बेटे की हरकत, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

खंडवा. हाट बाजार में भिक्षा मांग रहे साधू को घसीटते हुए सरे बाजार पीटा गया। उसे दुकान पर ले गए और पीटते, गालियां देते हुए जटा काट दिए। रविवार की दोपहर करीब एक बजे की यह घटना है। जिसे सैकड़ों लोगों ने देखा और मोबाइल फोन में कैद किया है। बाजार में हंगामा होता रहा, लेकिन पुलिस इस घटनाक्रम से अनजान है। इस संवेदनशील जिले की पुलिस का सूचना तंत्र कितना मजबूत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बड़ी घटना की कोरी खबर तक पुलिस के पास नहीं पहुंची। यह वाक्या खंडवा के खालवा थाना अंतर्गत पटाजन कस्बा का है। बात तब सामने आई जब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने लगा।

बाजार में जटा पकड़कर घसीटा

पता चला है कि रविवार को पटाजन में लगने वाले हाट बाजार में एक साधू भिक्षाटन कर रहा था। तभी वहां पर होटल व्यवसायी का बेटा प्रवीण गौर पहुंचा। बताते हैं कि वह नशे में था। साधू पर नजर पड़ते ही उसने अभद्रता शुरू कर दी और साधू के जटा पकड़ कर भरे बाजार में घसीटने लगा।

नाई ने मना कर दिया

पटाजन बाजार में साधू घसीटने के दौरान कई लोगों ने रोकने का प्रयास भी किया लेकिन प्रवीण की हरकत पर कोई काबू नहीं पा सका। जब वह साधू को लेकर दुकान पहुंचा तो वहां मौजूद युवक ने जटा काटने से मना कर दिया। ऐसे में प्रवीण ने खुद कैंची उठाई और पीटते, गालियां देते हुए साधू के जटा काट दिए।

जान बचाकर भागा साधू

यह बात सामने आई है कि जटा कटने के बाद साधू को कुछ लोगों ने प्रवीण के चंगुल से छु़ड़ाकर वहां से भगा दिया था। साधू कहां रहता था और कहां चला गया इसके बारे में गांव वालों को कोई खबर नहीं है। यह घटना कई लोगों ने मोबाइल पर कैद की और इन्हीं में कुछ ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिसके बाद से साधू के अपमान का यह मसला तूल पकड़ रहा है।

पुलिस को खबर नहीं

गौर करने वाली बात तो यह है कि पटजन की चौकी रोशनी प्रभारी टीसी शिंदे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास हाट बाजार में साधू के साथ अभद्रता ओर जटा काटने की कोई सूचना नहीं आई। थाना खालवा के प्रभारी परसराम डावर ने भी इस तरह की सूचना मिलने से मना किया है।

वर्जन...

मेरे संज्ञान में मामला नहीं है। वीडियो अभी तक नहीं देखा। वीडियो देखने और जांच के बाद वैद्यानिक कार्रवाई की जाएगी।

- विवेक सिंह, एसपी, खंडवा

The sadhu was dragged, beaten, chopped off in the Haat Bazar