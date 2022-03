नवरात्र में मंहगी होगी ताजा फूलों की महक

स्टॉक के लिए कोल्ड स्टोर की सुविधा नही, फूलों की कीमत पर गर्मी का असर

खंडवा. शक्ति की भक्ति के दिनों में फूलों की महक मंहगी हो जाएगी। इस बार बड़े कारोबार का अंदाजा फूल व्यापारियों ने लगाया है। दो साल से कोरोना संक्रमण का दंश झेल रहे फूल बाजार में उम्मीद है कि अब आवक के मुताबिक खपत तेज रहेगी। लेिकन गर्मी का सीधा असर भी फूलों की सेहत पर पड़ रहा है। इसलिए फूल और माला के दाम सामान्य दिनों की अपेक्षा करीब चार गुना बढ़ जाएंगे।

फूलों को चाहिए ठंडक

फूल कारोबारी बताते हैं कि निमाड़ इलाके में फूलों की पैदावार और खपत अच्छी खासी है। लेकिन ज्यादा दिन तक फूलों को सुरक्षित रखने के लिए यहां कोल्ड स्टोर की सुविधा नहीं है। कुछ बड़े व्यापारी अपने गोदाम में गीले बोरों में फूलों को सुरक्षत रखते हैं। गर्मी के दिनों में फूल जल्दी खराब होता है, जिससे नुकसान उठाना पड़ता है।

दोगुना दाम पर मिलेगा फूल

फूल विक्रेता उदित सैनी बताते हैं कि सामान्य दिनों में 20 से 25 रुपए किलो बिकने वाला फूल नवरात्र के समय 50 से 60 रुपए किलो हो जाएगा। बढ़ी कीमत पर फूल मिलेगा तो ग्रहकों को भी मंहगा बेचना पड़ेगा। यानि नवरात्र में दोगुना और इससे भी अधिक कीमत पर ताजे फूल और फूल से बनी माला बाजार में मिलेगी। बढती गर्मी में फूल को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती होती है, तािक नुकसान न झेलना पड़े।

फूल दुकानों में इजाफा

फूल विक्रेता बताते हैं कि इस बार सभी त्योहारों की तरह नवरात्र पर्व भी बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इसलिए फूलों की खपत भी ज्यादा होनी है। अभी फूलों की जो दुकानें लग रही हैं, उनमें नवरात्र के पहले दिन से ही इजाफा हो जाएगा। सभी देवी मंदिरों के बाहर फुटकर विक्रेता दुकानें लगाएंगे।

The smell of fresh flowers will be expensive in Navratri