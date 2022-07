वर्दी तक पहुंचे नकली नोट के दाग...दो साल में 45 केस, 100 आरोपी, 1.15 करोड़ के जाली नोट जब्त

स्कैन करंसी का चल रहा कारोबार, पुलिस ने कार्रवाई में डाली बाधा, इंदौर-उज्जैन रेंज सबसे ज्यादा संवेदनशील

Published: July 17, 2022 11:29:48 am

खंडवा. प्रदेश में जाली नोट का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। मप्र में इंदौर संभाग इसका गढ़ बनकर सामने आया। पिछले दो वर्षों के मामलों पर गौर करें तो इंदौर संभाग में सबसे ज्यादा मामले और सबसे ज्यादा जाली नोट पकड़ में आए। कोरोना काल से अब तक प्रदेश में नकली नोट के 45 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें एक करोड़ रुपए से ज्यादा के जाली नोट की जब्ती और 100 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ा गया है। यहां तक कि इंदौर में पुलिसकर्मियों की मिलीभगत भी जाली नोट के मामले में सामने आई है। आरोपी को बचाने के प्रयास में एक पुलिसकर्मी ने कार्रवाई कर रही टीम के साथ मारपीट भी की।

पुलिस पर हमला कर मिटाए सबूत

कुछ दिन पहले खंडवा की खालवा थाना पुलिस नकली नोट के मामले में इंदौर से आरोपी राघवेन्द्र और अभिजीत को पकड़ने गई थी। तब थाना प्रभारी परसराम डावर और उनकी टीम पर हमला कर आरोपियों ने सबूत मिटा दिए। राघवेन्द्र पूर्व पुलिसकर्मी है और उसका भाई मनोज सिंह सहायक उप निरीक्षक है। कार्रवाई में बाधा पहुंचाने पर राघवेन्द्र और मनोज दोनों पर केस दर्ज हुआ। एएसआइ मनोज की भूमिका भी जाली नोट के कारोबार में है।

स्कैन करंसी बनाते हैं जालसाज

नकली नोट के मामले में प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने जहां भी कार्रवाई की है, अधिकांश जगहों पर आरोपियों के कब्जे से कम्प्यूटर, स्कैनर, लैपटॉप, प्रिंटर और पेपर जब्त किए गए हैं। स्पष्ट है कि प्रदेश में स्कैन करंसी का उपयोग ज्यादा हुआ है। असल नोटों की तरह स्कैन करंसी बनाकर बाजार में भेजी गई है।

एटीएम ब्लास्ट से जुड़े तार

दमोह पुलिस ने एटीएम ब्लास्ट के एक मामले में पन्ना जिले से आरोपी देवेन्द्र पटेल निवासी खजरी को पकड़ा था। इसके घर से साढ़े 3 लाख रुपए के नकली नोट, स्कैनर, प्रिंटर, नोट छापने के कागज बड़ी मात्रा में जब्त किए गए थे।

महाराष्ट्र- गुजरात कनेक्शन

कोरोना काल के दौरान अक्टूबर 2021 में खरगोन पुलिस ने बड़ौदा गुजरात के दो आरोपी मोहम्मद सलीम व अजहर को पकड़ा था। इनके पास 24 लाख रुपए के नकली नोट मिले थे। विदिशा में अश्विन निवासी सूरत और राजेन्द्र निवासी भुसावल के कब्जे से 7 लाख 24 हजार रुपए जब्त किए गए थे।

फैक्ट फाइल

- 28 महीने में 45 अपराध दर्ज हुए

- 1 करोड़ रुपए से अधिक नकली नोट जब्त

- 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्त में आए

..........

किस रेंज में कितने केस, कितने नकली नोट की जब्त

इंदौर पुलिस रेंज

केस- 15

जब्ती - 81 लाख 12 हजार 100 रुपए

...............

बालाघाट पुलिस रेंज

केस- 1

जब्ती- 7 लाख 99 हजार 600 रुपए

...............

उज्जैन पुलिस रेंज

केस- 8

जब्ती- 4 लाख 10 हजार 700 रुपए

...............

नर्मदापुरम पुलिस रेंज

केस- 2

जब्ती- 900 रुपए

...............

भोपाल पुलिस रेंज

केस- 7

जब्ती- 10 लाख 81 हजार 500 रुपए

...............

रीवा पुलिस रेंज

केस- 3

जब्ती- 50 हजार 700 रुपए

...............

जबलपुर पुलिस रेंज

केस- 3

जब्ती- 42 हजार 650 रुपए

...............

ग्वालियर पुलिस रेंज

केस- 3

जब्ती- 32 हजार 400 रुपए

...............

सागर पुलिस रेंज

केस- 2

जब्ती- 3 लाख 54 हजार 250 रुपए

.............

वर्जन...

सूचना के आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है। खरगोन और खंडवा में हाल में ही मामले सामने आए हैं। लालच में आकर लोग इस अपराध में फंसते हैं। आम जनता को जागरूक होने की जरूरत है।

- तिलक सिंह, डीआइजी, खरगोन

The stains of fake notes reached the uniform