शहर की स्ट्रीट लाइट सुबह पांच बजे हो रही बंद, सुबह टहलने वाले परेशान

घंटाघर से रेलवे स्टेशन तिराहे पर सुबह 5 बजे छाया अंधेरा।

खंडवा. शहर में में सुबह घर से बाहर निकलने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शहर में लगी स्ट्रीट लाइट को नगर निगम सुबह साढ़े पांच बजे बंद कर देता है। ठंड के मौसम में सुबह पांच बजे अंधेरा छाया रहता है। ऐसे में सुबह घर से बाहर निकलने वाले सीनियर सिटीजन, महिलाएं और युवतियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही गार्डन, रोड पर अंधेरे के चलते अक्सर छेड़छाड़ और लूटपाट जैसी घटनाओं का डर बना रहता है। इधर अंधेरे के चलते रात के वक्त महिलाओं का निकलना मुश्किल होता है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि स्ट्रीट लाइट को सुबह चालू कराने के संबंध में निगम के अधिकारियों को जल्द इस समस्या का समाधान करना चाहिए जिससे लोगों सुबह घूमने में समस्या न हो।

ज्ञात हो कि खंडवा नगर पालिका निगम द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। शहर के मुख्य मार्गों सहित शहर के अंदरूनी इलाके में स्ट्रीट लाइट सुबह पांच बजे बंद कर दी जाती है। ऐसे में सुबह पांच बजे अंधेरा रहता है। इससे महिलाएं, युवतियां और बुजुर्गों को सुबह टहलने एवं गली मोहल्ले से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

इनका कहना............

- शहर की स्ट्रीट लाइट जल्द बंद हो रही इस समस्या का निराकरण किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट बंद करने वाले टाइमर में समय बदल गया था जिसके कारण स्ट्रीट लाइट सुबह पांच बजे बंद हो रही थी जिसका सुधार कार्य कराया जा रहा है।

- भूपेेेंद्र सिंह विसेन, प्रभारी विद्युत शाखा, नगर पलिका निगम खंडवा

29 street lights on a 3 kilometer road, 50 meters away from the collector office, 150 meters on the road, dark