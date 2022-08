पहले हाथ की नस काटी फिर टॉवर पर चढ़ गया युवक

पत्नी को मायके से बुलाने किया ड्रामा, शराब के नशे में कोतवाली पहुंचा युवक

खंडवा. पत्नी को मायके से बुलाने और ससुराल पक्ष के सदस्यो पर कार्रवाई के लिए एक युवक शराब के नशे में कोतवाली पहुंच गया। जब पुलिस से उसका सामना हुआ तो देखा के हाथों की नस कटी है। देखते ही पुलिस ने उसे अस्पताल भेजा। इलाज के बाद युवक को थाने लेकर आए तो वह टॉवर पर चढ़ गया। काफी मशक्क्त के बाद जब युवक उतरा तो उसे समझाइश देकर परिवार वालों को समझाया गया।

कोतवाली थाना के उप निरीक्षक भुवन वास्कले ने बताया कि नीरज पिता रामधन कैथवास ने थाना आने के बाद अपनी नस काट ली। उसे मेडिकल परीक्षण के बाद थाना परिसर में बैठाया तो वह मौका पाकर टॉवर पर चढ़ गया। पुलिस का कहना है कि युवक शराब के नशे में था। इस मामले में नीरज का कहना है कि पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई। बच्चों से बात नहीं करने देती है। ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट कर धमकाया है। वह पत्नी को वापस बुलाना चाहता है। पुलिस की मदद लेने वह कोतवाली आया था, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर उसने नस काटी और फिर टॉवर पर चढ़ गया। पुलिस ने नीरज को टॉवर से उतारने उसकी पत्नी और ससुराल वालों से संपर्क किया। जब वह थाने आ गए तो सभी को समझाया गया।

सुनती क्यों नहीं पुलिस?

कोतवाली में पति-पत्नी के झगड़े का यह कोई पहला मामला नहीं है जब कोई अपनी फरियाद सुनाने टॉवर पर चढ़ा हो। इसके पहले भी पत्नी की शिकायत लेकर आए एक युवक को टॉवर पर चढ़ना पड़ा था तब उसकी रिपोर्ट लिखी गई। अब नीरज टॉवर पर चढ़ा तब पुलिस ने उसेकी बात को गंभीरता से लिया।

The young man climbed the tower after cutting his hand vein