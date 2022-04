युवक ने कुएं में लगाई छलांग, होमगार्ड ने रेस्क्यू कर बचाई जान

मोघट थाना क्षेत्र का मामला, परिजन बता रहे मानसिक बीमार

खंडवा. मोघट रोड थाना क्षेत्र की सिद्धी विहार कॉलोनी के एक युवक ने कुएं में छलांग लगा दी। खबर पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू के लिए होमगार्ड की एसडीइआरएफ टीम को बुलाया। कुछ ही देर में टीम पहुंची तो रेस्क्यू कर युवक को सकुशल बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल भेज दिया।

पता चला है कि खानशाहवली क्षेत्र के पीछे सिद्धी विहार कॉलोनी के पास बने कुएं में लोकेश पिता गजानंद (25) नाम का युवक कुएं में कूद गया था। शोर होने पर पुलिस को सूचना मिली तो मोघट थाना प्रभारी निरीक्षक ईश्वर सिंह चौहान पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद रेस्क्यू टीम को लीड कर रहे एसडीईआरएफ के प्लाटून कमांडर रवींद्र महिवाल, प्लाटून कमांडर मुकेश साहू, सैनिक रवींद्र, दिनेश, सचिन ने बचाव कार्य शुरू किया। इस टीम की मदद करने में सचिन वर्मा, रविन्द्र सोनगरे, दिनेश जथाप और आतिश जाट भी मौजूद रहे। युवक को सकुशल निकालने के बाद टीआइ चौहान ने बताया कि उनकी युवक के परिजनों से बात हुई है। युवक की मां का कहना है कि लोकेश की मानसिक हालत ठीक नहीं है। उसका इलाज चल रहा है। यह बात भी सामने आई है कि कुछ दिन पहले ही युवक एक प्रकरण में जेल से छूट कर आया था। पुलिस ने उसे अस्पताल भेजा है। घटना किन कारणों से हुई इसका पता लगाया जा रहा है। प्राथमिक तौर पर यही पता चला है कि लोकेश ने परिवार से विवाद किया और फिर कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश की है। गनीमत रही कि कुएं में पानी कम था इसलिए वह बच गया।

The young man jumped in the well, saved his life by rescue