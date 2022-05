अक्षय तृतीया और ईद के पहले जमकर हुई बाजार में धनवर्षा

कोरोना महामारी के बाद पहली बार बाजारों में ईद और अक्षय तृतीया के पहले रौनक छायी नजर आ रही है।

खंडवा. कोरोना महामारी के बाद पहली बार बाजारों में ईद और अक्षय तृतीया के पहले रौनक छायी नजर आ रही है। इन दोनों ही त्योहारों पर लोग खुलकर खर्च कर रहे हैं। ईद पर जहां कपड़ों, ज्वेलरी और लाइफ स्टाइल के साथ खाने की वस्तुओं की जमकर बिक्री हो रही है, वहीं अक्षय तृतीया पर आभूषणों के बाजार में धनवर्षा शुरु हो गयी है। जिले में अक्षय तृतीया पर ही लोग देने लेने को ध्यान में रखते हुए आभूषणों की खरीदारी कर रहे हैं। अकेले आभूषणों के कारोबार के 5 करोड़ का आंकड़ा पार करने का अनुमान है, जबकि ईद पर खानपान और कपड़ों का कारोबार करीब 2 करोड़ के पार जा सकता है। कोरोना संक्रमण के चलते गतवर्ष अक्षय तृतीया व ईद जैसे त्योहारों पर रौनक फीकी थी। इसके चलते इन दोनों की त्योहारों पर भी बाजार को भारी मंदी से गुजरना पड़ा था। परंतु, इस बार इन दोनों ही त्योहारों को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। बाजारों में त्योहारों की रौनक साफ देखी जा रही है। सोमवार को भी खरीदारी के लिए लोग घरों से निकले। मुस्लिम बहुल इलाके सहित अन्य इलाकों के बाजारों में भी लोग ईद की खरीदारी करते नजर आए। सबसे ज्यादा भीड़ कपड़ों की दुकानों और खानपान का सामान बेचने वालों की दुकानों पर रही। लोग दिल खोलकर ईद की तैयारियों में जुटे हुए थे। कोरोना के चलते उल्लास के साथ ईद मनाने से वंचित मुस्लिम समाज के लोग इस बार कोई कोर-कसर छोडऩा नहीं चाहते थे। इसका सीधा असर बाजार पर नजर आया। कारोबारी भी ईद की दुकानदारी से खुश थे। एक अनुमान के मुताबिक यदि सिर्फ ईद के त्योहार की खरीदारी पर गौर करें तो दस करोड़ से ऊपर कारोबार के जाने की उम्मीद जतायी जा रही थी।

दो साल बाद पर्व को लेकर उत्साह

दो साल कोरोना काल की वजह से ईद और अक्षय तृतीया का त्योहार बंदिशों के बीच मनाया गया। बाजार बंद होने की वजह से लोग खरीदारी भी अच्छी तरह नहीं कर पाए थे। इस बार बाजार में ज्यादा रौनक है। कारोबार में भी इजाफा हुआ है।

मैचिंग की ज्वैलरी कर रही पसंद

महिलाएं और युवतियां कपड़ों के हिसाब से मैचिंग की चूडिय़ां, लिपस्टिक, नेल पेंट और अन्य ज्वैजरी खरीद रही हैं। सराफा कारोबार में भी पिछले दिनों की अपेक्षा इजाफा हुआ है। सराफा संचालकों का कहना है कि लोग सोने-चांदी के आभूषण भी खरीद रहे हैं।

मेवों को रही बिक्री, दूध की एडवांस बुकिंग

ईद पर शीर बनाई जाती है, जिसमें विभिन्न मेवे डाले जाते हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज के लोग बाजारों में मेवों की भी खरीदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही दूध की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। कोर्ट रोड के दूध कारोबारी सुखपाल का कहना है कि ईद के लिए खुले और पैकेट वाले दूध की एडवांस बुकिंग चल रही है।

ड्राई फ्रूट्स की बिक्री में हुआ इजाफा

ईद के लिए बाजार में जल्दी खुलने के साथ ही देर तक खुले रहते है। कपड़ा व्यापारियों ने बताया कि ज्यादातर लोग लखनवी कुर्ता, पायजामा व टोपी पसंद करते हैं। वहीं किराना व्यापारियों का कहना है कि ड्राई फ्रूट्स की बिक्री बढ़ गई है।

The market was buzzing, there was a rush of buyers, after two years there was a boom in business again