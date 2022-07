आकाशवाणी के प्रसारण में होगी कटौती

अब कम स्टॉफ में करना होगा काम, 10 जुलाई से होगा प्रसारण में परिवर्तन

Published: July 08, 2022 12:01:11 am

खंडवा. मध्यप्रदेश स्थित सभी लोकल आकाशवाणी केन्द्रों के प्रसारणों में 10 जुलाई से आमूल चूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। खंडवा लोकल स्टेशन भी जारी आदेश से प्रभावित हो रहा है। जिससे कईं केजुअल एनांसरों की सेवा समाप्ति के आसार बनने व कम काम के हिसाब से केन्द्र के स्थाई स्टाफ की छंटनी और तबादले की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। दोपहर, शाम व रात की सभा में प्रसारित होने वाले स्थानीय कार्यक्रमों के प्रसारणों में समय की कटौती के साथ प्रसार भारती से जारी फिक्स चार्ट (रिले) के अनुसार प्रसारण का फरमान जारी हुआ है।

शाम 5.30 की सभा से रात 11.10 तक के प्रसारणों में स्थानीय कार्यक्रमों के प्रसारणों के लिए केवल 70 मिनट तय किए हैं। जिसमें 5.30 से 6 बजे तक युववाणी प्रोग्राम व 7.20 से 8 बजे तक सिर्फ 40 मिनट का किसान वाणी कार्यक्रम का समय निर्धारित किया गया है। बाकी समय यह स्टेशन रिले केन्द्र बनकर रहेगा। इसी तरह दिन के 11 बजे से शाम 5.30 बजे तक विविध भारती और भोपाल के प्रसारणों को यह केन्द्र रिले करेगा। दोपहर की सभा में इस केन्द्र को कुछ भी समय नहीं दिया गया है। शाम की सभा में निमाड़ी बोली का लोक संगीत , रात 8.30 बजे प्रसारित होने वाला श्रोताओं की पसंद का सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्मी गीतों पर आधारित फरमाईशी प्रोग्राम आपके मीत ये गीत व खंडवा- बुरहानपुर जिले सहित निमाड़ की संस्कृति की विशेषताओं को कला के जरिए प्रस्तुत करती दिनभर की प्रमुख रेडियो रिपोर्ट को रात में प्रसारित करने का समय अब नए आदेश में नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर प्रातः 6 बजे से दिन के 11 बजे के बीच लगभग 1 घंटा 15 मिनट के दिल्ली एवं मध्यप्रदेश आकाशवाणी भोपाल के प्रसारणों को छोड़ बाकी समय स्थानीय प्रसारणों को मिलेगा।

