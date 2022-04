चांदी काट रहे चोरों ने बढ़ाई पुलिस की चिंता

पुलिस को हर रोज चुनौती दे रहे वाहन चोर, घर- दुकान में रैकी के बाद हाथ साफ कर रहे बदमाश

खंडवा. वाहन चोरी की घटनाओं में कुछ दिनों के अंदर बेहद इजाफा हुआ है। दोपहिया वाहन चोरी करने वाले कलेक्ट्रेट परिसर और इसके आस पास संचालित सरकारी दफ्तरों के बाहर रखे जाने वाले वाहनों पर निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा शहर के रिहायशी इलाके और देहात क्षेत्रों के घर और प्रतिष्ठानों में भी चोरी की घटनाएं इन दिनों बढ़ गई हैं।

बनानी होगी विशेष टीम

शहर के अंदर सरकारी दफ्तरों के सामने या आसपास से वाहन चोरी होना गंभीर बात है। जिस तरह पुलिस कप्तान ने अभियान चलाकर साइबर प्रकरणों पर जोर दिया है, उसी तरह वाहन चोरों और घर व दुकानों को निशाना बनाने वालों पर भी शिकंजा कसना जरूरी है। एक अलग से टीम बनाना चाहिए जो सिर्फ चोरी के अपराध पर फोकस करते हुए अपराधियों पर लगाम कसे।

बाहर से आते हैं चोर

जानकार बताते हैं कि वाहन चोरी करने वाले गिरोह में अब तक ज्यादातर जिले से बाहर के आरोपी पकड़े गए हैं। जो खंडवा से दोपहिया वाहन चोरी करने के बाद दीगर जिलों में बेचते थे। मौजूदा समय में बढ़ रही घटनाओं में भी शक है कि बाहर से आए गिरोह के सदस्य घटना कर रहे हैं। जबकि घर और दुकानों में घटना करने में स्थानीय बदमाश हो सकते हैं। अगर सक्रियता से काम किया जाए तो गिरोह पकड़ में आ सकते हैं।

कप्तान ने बढ़ाई है गस्त

पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर दो दिन पहले ही थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने क्षेत्र में रात्रि गस्त बढ़ाएं। इसी लिहाज से रात को बिना काम घूमने वालों पर भी सख्ती के निर्देश दिए हैं।

वाहन चोरी पर एक नजर

- पंधाना थाना में फरियादी अजय कैथवास निवासी डोंगरगांव ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि पटेल मोहल्ला बोरगांव से 26 फरवरी को उसकी मोटर साइकिल एमपी 12 एमजे 9545 चोरी हो गई।

- शहर कोतवाली में फरियादी रियाज खान निवासी खड़कपुरा ने रिपोर्ट की है। उसका कहना है कि कोर्ट परिसर स्थित मस्जिद के पास से उसकी मोटर साइकिल एमपी 12 एमक्यू 5754 चोरी हो गई। यह घटना 25 फरवरी की है।

- पदमनगर थाना में फरियादी अनिल निवासी जैन कुआं के पास संजय नगर ने रिपोर्ट की है। संजय नगर कलाली के पास से 24 फरवरी की शाम उनकी बाइक एमपी 12 एमएस 2657 चोरी हो गई है।

- शहर कोतवाली में सुभाष केसोरे निवासी पदमनगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका कहना है कि 24 फरवरी की दोपहर कलेक्ट्रेट परिसर में जिला शिक्षा केन्द्र के पास से उनकी बाइक एमपी 12 एमएम 6981 चोरी हो गई।

- कोतवाली में शुभम मीणा निवासी ग्राम भंडारिया ने रिपोर्ट की है कि 14 अप्रैल को घर के सामने से उसकी बाइक एमपी 12 एमवी 9427 चोरी हो गई।

- कोतवाली थाना में योगेश सिंह निवासी पुलिस लाईन खंडवा ने रिपोर्ट की है कि 11 अप्रैल को लोक सेवा केन्द्र के पास से उनकी बाइक एमपी 12 एमएल 8363 चोरी हुई है।

सूने घर-दुकानों पर निशाना

- व्यास गली बुधवारा निवासी अलकेश शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 14 अप्रैल को उनके घर का ताला तोड़कर घर में रखे 18 नग पीतल की बड़ी थाली समेत अन्य सामान चोरी कर लिया गया।

- मोघट रोड थाना में गगनवीर सिंह निवासी आंनद नंगर ने रिपोर्ट की है कि उनके शोरूम अमृत मोटर्स से 16 व 17 अप्रैल की रात ताला तोड़कर नकद 12 हजार रुपए चोरी हो गए।

- मोघट रोड थाना में दिलीप पिता हीरालाल निवासी दुबे कालोनीने रिपोर्ट कर बताया कि 16 व 17 अप्रैल उसके जूनी इंदौर लाइन िस्थत बॉडी मेकर गोदाम से चांदी के 20 सिक्के मशीने और औजार चोरी हो गए।

- पदमनगर थाना में प्रवेश कुमार सिंह निवासी लक्ष्मी नगर ने रिपोर्ट की है कि वह रजनीश जैन के मकान में किराए से रहते हैं। उनके घर से 3 अप्रैल को नकदी एवं आभूषण चोरी हो गए।

