​खिड़की-दरवाजे के साथ पाईप उखाड़ ले गए चोर

आवासीय कॉलोनी सातमोहनी की घटना, भवन मालिक ने महीनों बाद लिखाई रिपोर्ट

खंडवा. मूंदी थाना क्षेत्र की सातमोहनी िस्थत एक आवासीय कॉलोनी में पांच महीने से चोरी की वारदात हो रही है। चोरों ने यहां से खिड़की, दरवाजे, पाईप उखाड़ने के साथ नल फिटिंग और बिजली के तार भी चोरी कर लिए हैं। भवन मालिक को सुध आई तो अब पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

फरियादी शिवेन्द्र सिंह पिता नरेन्द्र सिंह तोमर (26) निवासी केहलारी की रिपोर्ट पर मूंदी थाना पुलिस ने आइपीसी की धारा 379 के तहत केस दर्ज कर जांच कार्रवाई शुरू की है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि आवासीय कॉलोनी को उन्होंने निजी कंपनी एल एंड टी को किराए पर दी थी। जिमें कंपनी के कर्मचारी और मजदूर रहते थे। जनवरी में कंपनी ने भवन खाली कर दिया। इसके बाद से यहां चोरी होना शुरू हो गई। चोरों ने कमरों के दरवाजे, खिड़की, नल पाईप फिटिंग, बिजली फिटिंग चोरी कर ली है। जनवरी से मई महीने तक भवन मालिक ने इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। शुरूआती दौर में हुई घटना को नजरअंदाज करने का नतीजा है कि यहां से 27 दरवाजे, खिड़की और अन्य सामान चोरी कर लिया गया। आशंका है कि सूना भवन होने के कारण चोरों ने बड़े आराम से बेखौफ रहकर यहां घटना की है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस आस पास इलाके के संदेहियों से पूछताछ कर असल चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

लुटेराें का सुराग नहीं

शहर में हुई लूट की वारदात के बाद पुलिस अभी खाली हाथ है। एसपी विवेक सिंह का कहना है कि मोघट रोड थाना के साथ कोतवाली थाना पुलिस भी लुटेरों की तलाश में लगी है। गौरतलब है कि शनिवार की रात ललित पचौली और उनकी पत्नी अनीता के साथ लूट की घटना हुई थी। इसके पहले अजय मूलचंदानी को बदमाश निशाना बना चुके हैं।

Thieves ran away with gold and silver jewelery and cash money