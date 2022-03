MP की इस ताप परियोजना को मिली बड़ी सौगात........

ताप परियोजना आवासीय परिसर में जल्द शुरू होगा चाइल्ड पब्लिक स्कूल, परियोजना क्षेत्र के बच्चों को भी मिलेगा एडमिशन

बीड़. सिंगाजी ताप परियोजना में काफी समय से अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अधिकारी कर्मचारी चिंतित नजर आ रहे थे और विद्यालय खोलने के प्रयास सतत जारी थी अब इस दिशा में कुछ हद तक सफलता हासिल हुई है। और शीघ्र ही आने वाले सत्र में सिंगाजी ताप परियोजना की आवासीय कॉलोनी में विद्यालय की शुरुआत होगी।

जिसमें अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र के पढऩे वाले बच्चों को भी प्रवेश मिल सकेगा। अधिकारियों के मुताबिक श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना के आवासीय परिसर में आगामी शिक्षण सत्र वर्ष 2022-23 से कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक बाल भारती पब्लिक स्कूल, चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित, प्राम्भ होना प्रस्तावित है। और यह चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी, नई दिल्ली पिछले कई वर्षों से भारत की एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था है जो वर्तमान में संपूर्ण भारतवर्ष में अपने 24 स्कूल्स संचालित कर रही है। चाइल्ड एजुकेशन सोसाइटी द्वारा दिल्ली में संचालित स्कूल दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से एक है।

वहीं बताते हैं कि इस सोसाइटी द्वारा एन टी पी सी की विभन्न परियोजनाओं में भी लगभग दस स्कूल संचालित किये जा रहे है। वहीं पढ़ाने वाले शिक्षक बाल भारती स्कूल्स में शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है।

वहीं शिक्षकों को सातवे वेतनमान के हिसाब से वेतन दिया जाता है। ताकि उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके। श्री सिंगाजी ताप विद्युत् परियोजना का उद्देश्य है की परियोजना के आस-पास के क्षेत्रों के बच्चों को एडमिशन मिलकर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त हो जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके।

जिससे निमाड़ क्षेत्र गौरवान्वित हो ऐसे परिजन जो अपने बच्चों को इस स्कूल में आगामी शिक्षण सत्र वर्ष 2022-23 में पढ़ाने के इच्छुक है परिजन स्कूल सम्बंधित समिति से जानकारी ले सकते हैं, वैसे तो प्रत्येक कक्षा में सीटों की संख्या सीमित है। वहीं नियमों के अनुसार बी.पी.एल. धारकों के बच्चों को फीस में विशेष छूट प्रदान की जाना भी तय किया गया है।

