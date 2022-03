दूध से सेहत बनाने वालों को पड़ेगा मंहगा

सहकारी दुग्ध संघ मार्यादित ने बढ़ाए रेट, आज से लागू हो जाएंगे बढ़े हुए दाम

खंडवा. सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ने पैकेट बंद दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। अब मंहगाई की मार दूध और इससे बनने वाले उत्पादों पर पड़ी है। बढ़े हुए रेट 21 मार्च से लागू कर दिए जाएंगे। इस संबंध में सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित हबीबगंज के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 19 मार्च को आदेश जारी किए हैं। आदेश में स्पष्ट लिखा है कि दर परिवर्तन के बाद सांची दूध के पैकेट पर छपी हुई पुरानी दर रद्द मानी जाएगी। इसी तरह जो उपभोक्ता 16 मार्च से 15 अप्रैल की अवधि के अग्रिम कार्ड बनवा चुके हैं, उनके लिए नई दरें 16 अप्रैल से प्रभावशील होंगी।

किसानों को 40 रुपए का फायदा

सांची दुग्ध संघ खंडवा के प्रबंधक कमल यादव बताते हैं कि रेट बढऩे का फायदा किसानों को भी मिलेगा। अभी तक किसानों से 640 रुपए फैट के हिसाब से दूध खरीदा जाता था। अब रेट बढऩे के बाद 680 रुपए फैट के हिसाब से दूध खरीदा जाएगा। दुग्ध उत्पादन का मुख्य स्त्रोत किसा होते हैं, इसलिए उनका पूरा ध्यान रखा जाता है।

उत्पादन के लिए सब कुछ मंहगा

दुग्ध उत्पादन यूनिट से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि गर्मियों में पानी कम मिलता है, जिससे गाय, भैंस की पूर्ति नहीं हो पाती। परिवहन में ईंधन मूंहगा हो गया है। हरा चारा नहीं मिलता जिसका सीधा असर दूध के उत्पादन पर पड़ता है। जो गाय या भैंस 10 लीटर दूध देते हैं वह गर्मी में आधा देने लगते हैं। इन्हीं कारणों से दूध के दाम बढ़े हैं।

बढ़े दाम पर एक नजर

दूध का प्रकार- फुल क्रीम दूध(गोल्ड)

पैकेट साइज- 500एमएल

पुरानी दर- 27

नई दर- 29

दूध का प्रकार- फुल क्रीम दूध(गोल्ड)

पैकेट साइज- 1लीटर

पुरानी दर- 53

नई दर- 57

दूध का प्रकार- स्टैण्डर्ड(शक्ति)

पैकेट साइज- 500एमएल

पुरानी दर- 25

नई दर- 27

दूध का प्रकार- टोण्ड दूध(ताजा)

पैकेट साइज- 500एमएल

पुरानी दर- 22

नई दर- 24

दूध का प्रकार- डबल टोण्ड दूध(स्मार्ट)

पैकेट साइज- 500एमएल

पुरानी दर- 20

नई दर- 22

दूध का प्रकार- डबल टोण्ड दूध(स्मार्ट)

पैकेट साइज- 200एमएल

पुरानी दर- 9

नई दर- 10

दूध का प्रकार- चाह दूध

पैकेट साइज- 1लीटर

पुरानी दर- 48

नई दर- 53

दूध का प्रकार- चाह स्पेशल दूध

पैकेट साइज- 1लीटर

पुरानी दर- 43

नई दर- 47

सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित से दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। ग्रहकों को बढ़े रेट पर मिलेगा और किसानों को भी दाम बढ़ाकर उनका दूध खरीदेंगे। गर्मियों में पानी और हरा चारा मिलने में दिक्कत होती है। इसके साथ ही गाय, भैंस दूध कम देने लगते हैं, इसलिए रेट बढ़ाए गए हैं।

- कमल यादव, प्रबंधक, सांची दुग्ध संघ, खंडवा

