खंडवा में बन रहे तीन नए तालाब, मंत्री ने किया भूमिपूजन

वन मंत्री ने किया रतनपुर-आंधरिया में 3 तालाबों के निर्माण का भूमिपूजन

खंडवा. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 अंतर्गत तीन अमृत सरोवर तालाबों के निर्माण हेतु भूमिपूजन खालवा ब्लॉक के कुदईमाल पंचायत के ग्राम रतनपुर आंधरिया में वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने शुक्रवार को किया। तीन तालाबों की निर्माण लागत 11 लाख 48 हजार रूपये, 12 लाख 36 हजार तथा 11 लाख 77 हजार रूपये है।

इस दौरान डीएफओ दिव्यांशु शेखर, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी केके उईके, तहसीलदार अतुलेश कुमार सिंह, जनपद उपाध्यक्ष हरीश यादव, सरपंच मनका बाई, जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे। वन मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि अमृत सरोवर बन जाने से ग्रामीणजनों को सिंचाई सुविधा मिलेगी और कुंओं तथा बोरिंग का जल स्तर बढ़ेगा। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि रतनपुर, अंधारिया ग्राम में 60 लाख रूपये की नलजल योजना शीघ्र ही प्रारंभ की जायेगी, जो 6 माह में पूर्ण की जायेगी। उन्होंने कहा कि ग्राम जोगीबेड़ा से कुदईमाल तक के डामरीकरण रोड की स्वीकृति प्रदान हो गई है। इसके अलावा ग्रामीणों की मांग पर ग्राम के हनुमान मंदिर की छत निर्माण के लिए 2 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की। तीन तालाबों की निर्माण लागत 11 लाख 48 हजार रूपये, 12 लाख 36 हजार तथा 11 लाख 77 हजार रूपये है।

इस दौरान डीएफओ दिव्यांशु शेखर, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी केके उईके, तहसीलदार अतुलेश कुमार सिंह, जनपद उपाध्यक्ष हरीश यादव, सरपंच मनका बाई, जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे। वन मंत्री डॉ. शाह ने कहा कि अमृत सरोवर बन जाने से ग्रामीणजनों को सिंचाई सुविधा मिलेगी और कुंओं तथा बोरिंग का जल स्तर बढ़ेगा। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि रतनपुर, अंधारिया ग्राम में 60 लाख रूपये की नलजल योजना शीघ्र ही प्रारंभ की जायेगी, जो 6 माह में पूर्ण की जायेगी।

Three new ponds being built in Khandwa, Minister did Bhoomi Pujan