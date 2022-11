तीन सगी बहनें करेंगी देश सेवा

बेटियों ने बढ़ाया गौरव, एक आर्मी में, दो बेटियों का पुलिस में चयन

Published: November 14, 2022 11:33:02 am

खंडवा. तीन सगी बहने, तीनों ने कड़ी मेहनत और माता- पिता के सहयोग से देश सेवा के लिए अपने कदम बढ़ाए। एक एक कर तीनों को मौका मिला और उन्होंने परिजनों का मान बढ़ाया। एक बेटी का चयन आर्मी में तो बाकी दोनों राज्य पुलिस सेवा के लिए चुनी गई हैं। तीनों बेटियाें की इस कामयाबी पर उन्हें ट्रेनिंग देने वाले ग्रुप ने सम्मानित किया है। भकराड़ा गांव के लोकेन्द्र सिंह पवार और उनकी पत्नी रमा बाई पावर बेटियों की इस सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं।

बिक गया खेत, मकान

तीनों बेटियों को काबिल बनाने के लिए पंवार परिवार ने अपना खेत, मकान तक बेच दिया। आराध्या, कृति और पिंकी अब अपना भविष्य संवारने के लिए तैयार हैं। सगी बहनों की कामयाबी देख गांव और आस पास की बालिकाओं को प्रेरणा मिली है।

निशुल्क ट्रेनिंग से मिला रोजगार

खंडवा के जय हिंद डिफेंस ट्रेनिंग ग्रुप में फिजिकल टेनिंग करने वाले 100 सौ अधिक युवा सेना और पुलिस ने भर्ती हो चुके हैं। इस बार अग्निवीरों मे 2 और मप्र पुलिस में 10 युवाओं का चयन हुआ है। जिसमें भकराड़ा की तीनों बहीने भी शामिल हैं।

युवाओं को किया प्रेरित

ट्रेनिंग ग्रुप के एक आयोजन में अग्निवीर के लिए चयनित सचिन बारे ने अपनी सफलता की कहानी सुनाई। यहां मुख्य अतिथि पिंटू रावत ने युवाओं को आने वाली भर्तियों के बारे में अवगत कराते हुए सफलता के गुर बताए। अनिल पाटिल ने फिजिकल तैयारी के लिए मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में कार्यक्रम का संचालन अध्यक्ष प्रभु मसानी ने और आभार व्यक्त ट्रेनर कृष्णा बारे किया।

Three real sisters will serve the country