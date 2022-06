बगीचे की सिंचाई के लिए आए टैंकर से भर दी टाइम कीपर की टंकी

पानी के लिए परेशान लोगों ने किया विरोध, श्रीदादाजी ग्रीन सिटी में पानी का टोटा, 600 रुपए में खरीद रहे टैंकर

खंडवा. पानी के लिए हर जगह हाहाकार मचा है। ऐसे में सूखते पौधों को बचाना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन पौधों की सिंचाई के पानी से घर की टंकी भरी जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को सामने आया। निशुल्क पानी देने वाला टैंकर जब बगीचे की जगह टाइम कीपर के घर की टंकी भरने लगा तो कॉलानी के लोगों ने विरोध कर दिया। हालांकि इसका कोई असर नहीं हुआ।

पाइप नहीं पहुंचने का हवाला

वार्ड 3 में श्रीदादाजी ग्रीन सिटी के रहवासी नेपाल सिंह तोमर ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर कॉलोनी में बने पार्क की सिंचाई के लिए नगर निगम से निशुल्क पानी का टैंकर आया। टैंकर ट्रैक्टर एमपी 12 एम 1709 के चालक ने खुद बताया कि बगीचे की सिंचाई के लिए पानी लाए थे। लेकिन पाइप टंकी तक नहीं पहुंचा तो टाइम कीपर शिव बक्श शुक्ला के घर की टंकी भर दी। मोहल्ला वालों ने इसका वीडियो भी बनाया है।

मोटर बनी तो सूख गया बोर

कॉलोनी वासियों का कहना है कि उनके यहां नर्मदा जल की सप्लाई लाइन नहीं है। कॉलोनी में पानी की टंकी के लिए एक बोरिंग है। उसकी मोटर जल जाने पर 10 दिन से पानी नहीं मिला। मोटर सुधरवाई गई तो बोर सूख गया। ऐसे में प्राइवेट टैंकर से ही काम चल रहा है। कुछ लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं जिससे निस्तार का काम चल रहा है। पीने के लिए विश्वा कंपनी के दफ्तर से पानी भरकर लाया जा रहा है।

सूख गए बगीचे के पौधे

बगीचे के कुछ पौधे सूख चुके हैं तो कुछ पानी के अभाव में सूख्ने वाले हैं। इसी बगीचे की सिंचाई के लिए टैंकर का पानी आया था। लेकिन टाइम कीपर के जुगाड़ से पानी उसके घर पलट दिया गया। मोहल्ले वालों का कहना है कि पाइप का बहाना बनाया गया है जबकि बगीचे की टंकी में आसानी से टैंकर का पानी डाला जा सकता था।

वर्जन...

टंकी की मोटर खराब होने के बाद से ऑटो से पानी लेकर आ रहे हैं। अब समस्या बढ़ती जा रही है। बगीचे की सिंचाई भी हम कर लेते हैं। यह गलत है कि बगीचे का पानी निजी उपयोग में ले लिया गया।

अर्चना तोमर, रहवासी

..........

पानी की समस्या तो 10 दिन से चल रही है। स्टोर किया पानी भी नहीं बचा। प्राइवेट टैंकर 600 रुपए में मंगा रहे हैं। कई घरों में इसी तरह पानी की आपूर्ति हो रही है। नर्मदा पाइप लाइन यहां नहीं है।

- बिन्दु अनिल कुमार, रहवासी

..........

पौधों के लिए आए पानी से लोगों ने अपने घर की टंकी भर ली। कॉलोनी में 10 दिन से पानी की समस्या है और कोई सुनने वाला नहीं है। हम कुएं से भरकर लाते हैं, इसी पानी से पौधे सींच देते हैं।

- नेपाल सिंह तोमर, रहवासी

