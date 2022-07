शहर के स्कूलों में 5600 बच्चों की थाली में सब्जी से टमाटर गायब

सेंट्रल किचन से लेकर स्कूलों तक भोजन की गुणवत्ता परखने वाले अधिकारी का पद तीन साल से रिक्त

खंडवा. शहर के प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों में बच्चों को नियम-कायदे को दरकिनार कर भोजन परोसा जा रहा है। स्कूलों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता परखने शाला प्रभारियों के भरोसे छोड़ दी गई है। हैरानी की बात तो यह कि सेंट्रल किचन से लेकर स्कूलों तक भोजन की गुणवत्ता परखने क्वालिटी मैनेजर तक नहीं है। जबकि नियम है सेंट्रल किचन से मध्याह्न भोजन स्कूलों में रवाना होने से पहले जिला पंचायत का जिम्मेदार अधिकारी चेक करेंगे। इसके बाद स्कूलों में बच्चों को भोजन की आपूर्ति की जाएगी। यह सब आला अफसरों की नाक के नीचे हो रहा है।

