महंगाई की मार से टमाटर हुआ लाल, हरी मिर्ची हुई और भी तीखी

खंडवा. टमाटर, शिमला मिर्च, मटर, बींस, धनिया आदि ने रसोई का बजट हिला दिया है। कोरोना के बाद लोगों को रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। महिलाओं का कहना है कि रसोई का बजट तकरीबन दोगुना हो चुका है। एक मध्यम वर्गीय परिवार का पहले रोजाना का रसोई का खर्चा लगभग 100-150 रुपये हर रोज था, जो अब बढ़कर 250-300 रुपये हो गया है। अब सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। खाने की थाली पर महंगाई की मार पड़ रही है और टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और प्याज के दामों ने जहां खाने का जायका बिगाड़ दिया है। वहीं, शिमला मिर्च, मटर, बींस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालात यह है कि लोग दालों की तरफ मुडऩे लगे हैं। लोगों का कहना है कि चार लोगों के मध्यवर्गीय परिवार की रसोई का केवल सब्जी का बजट हजार रूपए तक बढ़ गया है। क्योंकि सब्जियों के दाम सबसे अधिक बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों लगातार बढ़ते हुए पेट्रोल-डीजल के दामों के कारण पूरे देश मे हाहाकार मच गया था। सरकार को मजबूरन पेट्रोल-डीजल के दामों को कम करने के लिए वैट कम किया गया लेकिन पेट्रोल-डीजल के दाम भी कम होने के कारण सब्जियों के दामों पर लगाम नहीं लग पाई है। इस कारण आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। कोई भी सब्जी बनानी हो तो टमाटर और धनिया अमूमन सभी सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है। इस समय सबसे ज्यादा टमाटर के दाम परेशान कर रहे हैं।

सब्जी विक्रेता राहुल आहूजा ने बताया पहले कभी टमाटर के दाम इस प्रकार एकदम से नहीं बढ़ थे। पिछले एक महीने से टमाटर के दाम लगातार अपने उच्चतम स्तर पर हैं। कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद से आम लोगों का जीवन एक तरफ जहां सामान्य होने लगा है, वहीं लोगों पर महंगाई की मार बढ़ती जा रही है।

स्कूल खुलने के बाद बच्चों के परिवहन का भार अभिभावकों पर पड़ा है। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए हर रोज सुबह सब्जी बनाना मजबूरी हो गया है लेकिन सब्जियों के दामों के कारण घर का खर्चा चला पाना मुश्किल हो रहा है। सब्जियों के दाम एक बार फिर आसमान छू रहे हैं।

्सब्जी के भाव बढ़े

गोभी- 100

टमाटर- 80

कोतमिर- 100

निम्बू- 150

परवल- 120

मिर्ची- 80

भिंडी- 50

गिलकी- 50

केरी- 60

Prices of green vegetables come up with tomatoes