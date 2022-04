ट्रैफिक सिग्नल के अभाव में बिगड़ी यातायात व्यवस्था

संकेत श्रीवास्तव

खंडवा. शहर में ट्रैफिक सिग्नल नहीं होने से यातायात बेकाबू हो गया है। यातायात का दबाव अधिक होने से लोग ट्रैफिक जाम की समस्या से आए दिन जूझ रहे हैं। बेतरतीब यातायात को नियंत्रित करने की दिशा में प्रशासन की ओर अब फिर से शहर में नए ट्रैफिक सिग्नल लगाने की कवायत शुरू की जा रही है। बता दें कि शहर के रेलवे स्टेशन रोड और मेडिकल चौराहे पर लगे ट्रैफिक सिग्नल कई सालों से बंद पड़े हैं। व्यस्ततम चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल की जरूरत महसूस की जा रही है लेकिन नए लगाना तो दूर, बंद पड़े सिग्नलों को भी चालू नहीं किया जा रहा है। शहर में यातायात व्यवस्था सुधार को लेकर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। यातायात को ठीक करने की बात केवल बैठकों तक ही सीमित होकर रह गई है। पिछले दिनों हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ट्रैफिक सिग्नल लगाने को लेकर हर बार चर्चा होती है। इसे लगाने पर सहमति भी बनती है लेकिन बैठक के बाद यह मुद्दा गायब हो जाता है। इसके चलते शहर का यातायात बिना ट्रैफिक सिग्नल के बेपटरी हो गया है। सबसे अधिक परेशानी इंदिरा चौक से अग्रसेन चौराहे के बीच उठाना पड़ रही है। इस मार्ग पर आने वाले रेलवे ओवरब्रिज से 24 घंटे में करीब हजारों भारी वाहनों की आवाजाही है। इनमें बसें और ट्रक भी शामिल है। भारी वाहनों की आवाजाही से अक्सर यहां जाम लग रहा है।

28 लाख के ट्रैफिक सिग्नल खराब

नगर निगम ने करीब 14 साल पहले शेर तिराहा और अग्रसेन चौराहे पर 28 लाख रुपए की लागत से ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे। सिग्नल अब भी खड़े हैं लेकिन इनकी बत्ती गुल है। उपयोग नहीं होने से सिग्नल खराब हो चुके हैं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इनका रखरखाव नहीं किया गया। इसके चलते सिग्नल खराब हो गए। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि नगर निगम और पुलिस महकमे के बीच तालमेल नहीं बैठ पाया। इससे ट्रैफिक सिग्नल दोनों चौराहों पर शो-पीस बनकर रह गए हैं। जबकि आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं।

यहां सिग्नल की जरूरत

मुख्य मार्ग और चौराहों पर आए दिन जाम से लोग जूझ रहे हैं। इस समस्या से कुछ हद तक ट्रैफिक सिग्नल लगाकर ही निपटा जा सकता है। इससे लोगों को हो रही परेशानी को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए शहर में रामेश्वर पुलिया तिराहा, मेडिकल चौराहा, शेर तिराहा, जलेबी चौक, अग्रसेन चौराहा, तीन पुलिया तिराहा, इंदिरा चौक, सिविल लाइन क्षेत्र, लाल चौकी, मानसिंग मिल, इंदौर नाका धर्मकांटा तिराहा और गणेश गौशाला चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल की आवश्यकता है। यहां सिग्नल लग जाने से राहत मिलेगी।

इनका कहना..........

- पुराने ट्रैफिक सिग्नल को सुधारने के लिए नगर निगम को कई बार पत्र लिखे गए है इसके साथ ही मुख्य स्थानों पर नए ट्रैफिक सिग्नल लगाने का प्रस्ताव भी भेजा है सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में भी कुछ स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का भी निर्णय हुआ है।

संतोष कौल, डीएसपी यातायात

- पीपीपी मोड पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने की सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में तय किया गया है इसके लिए टेंडर जारी किए जाएंगे।

एचआर पांडे, कार्यपालन यंत्री नगर निगम खंडवा

