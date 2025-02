एमपी में गलत ट्रेक पर दौड़ती रही ट्रेन, ओएचई लाइन से चिपकने से मचा हड़कंप

Train running on wrong track in MP stuck to OHE line एमपी में एक ट्रेन गलत रूट पर आ गई और ट्रेक पर दौड़ती रही। ट्रेन गलत ट्रेक पर करीब डेढ़ सौ किमी तक दौड़ती रही तब भी उसे हरी झंडी मिलती रही।