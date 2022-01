बाढ़, भूकंप, अग्निकांड, सिलेंडर से गैस रिसाव, सांप के काटने जैसी आपदाओं से निपटने दिया प्रशिक्षण

कार्यशाला में विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया

खंडवा. बाढ़, भूकंप, अग्निकांड, गैस सिलेंडर से गैस रिसाव, महामारी, सांप के काटने जैसी आपदाओं से निपटने के लिए की जाने वाली समाधान जनक कोशिश और उनसे निपटने के तरीके बताने के लिए बुधवार को नगर निगम सभागृह में आपदा प्रबंधन की कार्यशाला हुई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में स्वच्छता रक्षकों को विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भोपाल की जिला सलाहकार सुषमा श्रीवास ने विभिन्न आपदाओं के संबंध में बताया कि मुख्यत: आपदाएं दो प्रकार की होती हैं- एक प्राकृतिक आपदा जिसमें अतिवृष्टि से बाढ़ भूकंप और दूसरी मानव जनित आपदाएं होती हैं जिसमें अग्नि से उत्पन्न आपदा और गैस रिसाव सहित दूसरी आपदओ का सामना अकस्मात रूप से करना पड़ता है यदि इन आपदाओं से बचाव के तरीके हमें मालूम हो तो इनसे आसानी से निपटा जा सकता है इस मायने में यह प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होता है। एसडीई आरएफके होमगार्ड के प्लाटून कमांडर रविंद्र महिवाल ने प्रशिक्षण देते हुए बताया कि विपरीत परिस्थितियों मे आपदाओं से निपटने के सही तरीके मालूम होने पर जन-धन हानि को न्यूनतम किया जा सकता है। गैस सिलेंडर में गैस के रिसाव होने पर घर के खिड़की दरवाजे तुरंत खोल देने चाहिए साथ ही किसी भी विद्युत उपकरण का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए और आपदा प्रबंधन तथा अग्निशमन विभाग को सहायता के लिए सूचित करना चाहिए। अचानक अति वर्षा से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाने पर घरेलू सामग्री का उपयोग कर डूबने से बचने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। महिवाल ने बताया कि सांप के काटने पर लोग अक्सर घबरा जाते हैं यही उनकी मृत्यु का कारण बनता है इससे बचने के लिए विभिन्न तरीके भी प्रशिक्षण के दौरान बताए गए। महिवाल ने निगम परिसर में घरेलू गैस सिलेंडर से होने वाले रिसाव में आग लगने पर किस तरह बचा जाए इसका प्रदर्शन भी किया। उन्होंने बताया कि किसी भी आपदा की स्थिति में टोल फ्री नंबर

1079-1070 पर फोन करके सहायता प्राप्त की जा सकती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी सखाराम भट्ट, जोन प्रभारी मनीष पंजाबी, जाकिर अहमद, जाफर अहमद, धीरज दवे, अजय पटेल एवं स्वच्छता रक्षक उपस्थित थे।





Trained to deal with various disasters in the workshop