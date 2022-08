हर घर तिरंगा : मलेशिया-कनाड़ा से आई महिलाओं ने निकाली तिरंगा वाहन रैली

शहर में शनिवार राष्ट्र सेविका समिति नगर इकाई की महिलाओं ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा वाहन रैली निकाली। रैली उत्कृष्ट स्कूल से शुरू होकर हरीगंज, कुम्हार बैड़ा, बड़ाबम, सिनेमा चौक, रेलवे स्टेशन, घंटाघर, नगर निगम होते निकली

खंडवा. शहर में शनिवार राष्ट्र सेविका समिति नगर इकाई की महिलाओं ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा वाहन रैली निकाली। रैली उत्कृष्ट स्कूल से शुरू होकर हरीगंज, कुम्हार बैड़ा, बड़ाबम, सिनेमा चौक, रेलवे स्टेशन, घंटाघर, नगर निगम होते निकली। रैली का जगह-जगह स्वागत किया गया। महिलाएं भारत माता, तिरंगा, महारानी लक्ष्मी बाई के रूप में आकर्षण का केंद्र रहीं।

Tricolor in every house : Women from Malaysia-Canada took out tricolor