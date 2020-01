घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर पहुंचीं दो दुल्हन, लोग बोले- दिलवाली दूल्हा ले जाएगी...

खंडवा/ बारात का मतलब अभी तक लोग यहीं समझते हैं कि दुल्हन को लाने के लिए दूल्हा उसके घर बारातियों को लेकर जाता है। लेकिन मध्यप्रदेश के खंडवा में एक अनोखी शादी का मामला सामने आया है। जहां दो दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे के घर बारात लेकर पहुंचीं। यहीं नहीं दोनों ने पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शादी के कार्ड को रूमाल पर छपवाया है।

दो बहनें जब घोड़ी पर सवार होकर खंडवा शहर में निकली तो पहले तो लोगों को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। घोड़ी पर सवाल दोनों दुल्हनें रानी लक्ष्मीबाई के रूप में थी। दोनों तलवार लहराते हुए दूल्हे के घर बारात लेकर जा रही थीं। साथ में सैकड़ों की संख्या में बारात में शामिल लोग नाचते-गाते चल रहे थे। वहीं, सड़क पर मौजूद लोग से भव्य नजारे को कैमरे में कैद करने के लिए बेताब दिख रहे थे।

Madhya Pradesh: Sakshi and Srishti, two sisters who had their wedding ceremonies on 22nd January, took out their own wedding procession (baraat) and rode horses to reach houses of their grooms in Khandwa, as a tradition followed by Patidar community.



वहीं, दोनों दुल्हनों को देख लोग यही बोल रहे थे कि दिलवाली दूल्हा लेने जा रही है। घोड़ी सवार दुल्हनों का नाम साक्षी और सृष्टि है। 22 जनवरी को दोनों यह बारात लेकर दूल्हे को लाने गई थीं। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह बारात पाटीदार समाज की लड़कियों की है। जहां दुल्हनों को घोड़ी पर बैठाने की परंपरा निभाई जाती है।

Father of the brides says, "This is an age-long tradition of Patidar community. It is the responsibility of the society to help the govt in their campaign of 'Beti Bachao'. Daughters should be treated equally as men in society. This is the motive behind this tradition." (22.01)