चौत्र, भूतड़ी अमावस्या और हिंदू नव वर्ष गुड़ी पड़वा का शुभ संयोग

दो लाख श्रद्धालु पहुंचे नर्मदा स्नान करने ओमकारेश्वर

ओमकारेश्वर. चौत्र, भूतड़ी अमावस्या और हिंदू नव वर्ष गुड़ी पड़वा संयोग के शुभ अवसर पर शुक्रवार को ओंकारेश्वर में आस्था का जनसैलाब दिखा को मिला। चौत्र अमावस्या दो तिथियों में होने के कारण गुरुवार को कम संख्या में श्रद्धालु ओकारेश्वर पहुंचे। लेकिन दूसरे दिन शुक्रवार को शाम तक लगभग दो लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। ओंकारेश्वर के बालवाड़ी, मेन रोड विष्णुपुरी, ब्रह्मपुरी, नागर घाट, अभय घाट, गोमुख घाट सहित सभी घाटोंए परिक्रमा मार्ग और पुराना बस स्टैंड से लेकर ओमकारेश्वर से 5 किलोमीटर दूर ग्राम कोठी हेलीपैड तक सभी जगह गुरुवार शाम से लेकर शुक्रवार शाम तक पानी के रेले की तरह श्रद्धालुओं का रेला चलता रहा।

सुबह तक सभी पार्किंग हो गई फुल

गुरुवार शाम से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला प्रारंभ हुआ जो शुक्रवार दोपहर तक चलता रहा कुबेर भंडारी पार्किंग, बालवाड़ी पार्किंग, पुराना बस स्टैंड पार्किंग, नवीन बस स्टैंड पार्किंग से लेकर कोठी हेलीपैड तक सभी पार्किंग फुल होने के कारण सड़क किनारे एवं कालोनियों में भी गाडिय़ां पार्क की गई। ओंकारेश्वर से लेकर कोठी हेलीपैड तक सभी जगह श्रद्धालु और गाडिय़ां नजर आ रही थी।्

7 किमी पैदल चलकर ओंकारेश्वर पहुंचे

जिन श्रद्धालुओं के चार पहिया वाहन कोठी हेलीपैड और उससे पहले रोक दिए गए थे उन श्रद्धालुओं को 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलकर ओंकारेश्वर पहुंचना पड़ा यहां से श्रद्धालु टेंपो से भी ओमकारेश्वर के पुरानी बस स्टैंड तक पहुंचे।

संगम घाट का महत्व

ओंकारेश्वर पर्वत परिक्रमा मार्ग में नर्मदा कावेरी के संगम स्थल संगम घाट पर चेत्र अमावस्या पर स्नान का विशेष महत्व होता है।

बाहर से आने वाले श्रद्धालु घाट पर स्नान कर तांत्रिक क्रियाएं

संपन्न कर ओंकार पर्वत परिक्रमा

कर भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करते हैं धार्मिक पुण्य अर्जित करते हैं।

