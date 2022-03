महिला की फोटो वायरल करने वाले को दो वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय ने सजा सुनाई

खंडवा। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर महिला की फोटो वायरल करने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम प्रकाशचंद आर्य की न्यायालय ने आरोपी रीतेश पिता नत्थूलाल (23) निवासी ग्राम बलखड़ तहसील झिरन्या जिला खरगोन को धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए का अर्थदंड, धारा 3(2) (5-क) अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम 1989 में दो वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन उप संचालक अभियोजन एमएल सोलंकी ने किया।

प्रकरण का संचालन कर रहे उप संचालक अभियोजन सोलंकी ने बताया कि फरियादी ने थाना चैनपुर जिला खंडवा में रिपोर्ट लेखबद्ध कराते हुए पुलिस को बताया था कि उसने बीई मैकेनिकल तक शिक्षा प्राप्त की है। उसकी शादी पीड़िता के साथ जून 2017 में हुई है। वह पत्नी के साथ किराए के घर में रहता हैं। 5 अक्टूबर 2018 को शाम करीब 6 बजे वह मोबाईल चला रहा था तभी उसके फेसबुक फ्रेंड शुभम जायसवाल ने उसकी पत्नी का फोटो भेजा। जब फरियादी ने पूछा कि उसकी पत्नी की फोटो उसे कहा से मिली तो उसने बताया कि यह फोटो उसे फेसबुक पर उसके दोस्त रीतेश उर्फ गिरीश जायसवाल निवासी बलखड़ थाना चैनपुर ने भेजी है। फरियादी ने रितेश के बारे में पूछा तो शुभम जायसवाल ने उसके और रितेश के बीच पूरी चैटिंग के स्क्रीनशाॅट लेकर फेसबुक के जरिए सेंड किए हैं। साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें सजा सुनाई गई है।

Two years rigorous imprisonment for viral photo of woman