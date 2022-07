यहां कभी नहीं सुधरेगा बेपटरी ट्रैफिक

ब्रिज के गड्ढों में फंसते रहे वाहन, तीन पुलिया, शेर चौराहा, रामेश्वर चौकी के पास लगता रहा जाम, छोटे वाहनों के बीच फंसे रहे भारी वाहन

खंडवा. शहर में बुधवार की दोपहर अव्यवस्था का जाम लग गया। जाम के इस झाम से निपटने के लिए वाहन चालकों ने रास्ता बदला तो वहां भी उन्हें जूझना पड़ा। ओवरब्रिज से लेकर शहर के मुख्य बाम्बे बाजार, शेर चौराहा में भी वाहन रेंगते नजर आए। हालात कुछ ऐसे बन चुके थे कि यातायात पुलिस के वश में भी कुछ नहीं रहा। करीब डेढ़ घंटे तक शहर का हर आम व्यक्ति जगह जगह जाम से परेशान होता रहा।

आफत की नो एंट्री

दोपहर एक बजे नो एंट्री में छूट मिलते ही भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ गई। इस शहर में बाइपास नहीं है, इसलिए सभी वाहन ओवरब्रिज के रास्ते ही निकलते हैं। भारी वाहनों के साथ छोटे वाहन निकले तो बेपटरी यातायात ने जाम लगा दिया।

निगम को गड्ढे नहीं दिखते

ओवरब्रिज के हाल कैसे हैं यह सबको पता है। समय समय पर मरम्मत की जरूरत यहां होती है। लेकिन इस शहर की आदत बन चुकी है कि जब तक धरना प्रदर्शन और आवेदन, ज्ञापन ना हो जाएंग तब तक खुली आंखों से भी अफसरों को कुछ नहीं दिखाई देता।

स्कूल के बच्चे हुए परेशान

दोपहर में नो एंट्री खुली, स्कूलों की छुट्टी हुई, बारिश रुकने से वाहनों की आवाजाही बढ़ी। इससे अचानक यातायात दबाव बढ़ गया। ओवरब्रिज का रास्ता छोड़ लोगों ने तीन पुलिया की ओर रुख किया तो वहां भी जाम लगा था। इन सबके बीच स्कूल के बच्चे परेशान होते रहे।

शहर को चाहिए बाइपास

कलेक्टर ने नो एंट्री लगाकर इस शहर को कुछ हद राहत दी। लेकिन दोपहर में नो एंट्री की छूट कई बार यातायात के लिए आफत बन जाती है। लंबे अर्से से यह शहर बाइपास मांग रहा है। लेकिन निजी हित की जनप्रतिनिधि जनता की समस्या को हल नहीं कर सके। जबकि अदने से उच्च स्तर तक सत्ता पक्ष के नेता बैठे हैं।

गड्ढों में रोपे बेशरम के पौधे

बरसात में शहर की सड़कों की सूरत बदल गई। हर बार की तरह इस बार भी खंडवा की आवाज मंच से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया है। फिर से सड़क के गड्ढों में बेशरम के पौधे रोपे गए हैं। रामेश्वर रोड पर यह प्रदर्शन किया गया है। यह बताने की कोशिश की गई है कि शहर सरकार की प्रयास जनहित में नाकाफी हैं। सड़कों को सुधार की जरूरत है, ताकि सुगम यातायात इस शहर को मिल सके।

Unattended traffic will never improve here